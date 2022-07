Unos días después de romper su silencio en SEMANA, disponible en los quioscos de toda España o descargando la versión online AQUÍ, Belén Esteban ha vuelto a los platós de Telecinco. Emocionada, la colaboradora de televisión le ha querido dedicar unas cariñosas palabras a su marido, Miguel Marcos, quien ha estado a su lado en todo momento. Gracias a esto, la de Paracuellos ha revelado que el pasado mes de junio ambos se hubieran casado en Las Vegas.

Aunque sabe que su marido no quiere que hable de él en televisión, Belén Esteban ha visto necesario darle las gracias delante de España por todo lo que ha hecho por ella en este tiempo. Después de abrirse en canal, la colaboradora de televisión ha revelado que tenía previsto casarse el pasado mes de junio en Las Vegas con Miguel Marcos, algo que le ha sido imposible. Aprovechando que iba a cruzar el charco para ir a un concierto de Justin Bieber, la pareja iba a aprovechar para darse el «sí, quiero» como lo hicieron en su día Alaska y Mario.

«Íbamos a ir a Las Vegas a casarnos vestidos de Marilyn y Elvis«, contaba. Sin embargo, no pudo ser. La pareja puso otra fecha sobre la mesa, pero tampoco pudo ser debido a la cancelación del concierto a causa de la parálisis que sufrió el cantante. «Me debes dinero», le decía la de Paracuellos al interprete de «Baby». De la misma forma, Belén Esteban ha desvelado su pesar por tener que aplazar el sueño de su marido de casarse en septiembre en la iglesia de Paracuellos. Eso sí, tiene claro que cuando se recupere por completo le va a dar el gusto a su marido de casarse de esa manera.

«Gracias. Él siempre ha estado ahí. Trabaja por la noche para ir conmigo a rehabilitación. Él es muy tranquilo, yo soy un nervio. Te has comido lo más grande conmigo, has estado conmigo, no has querido que viniera mi familia. Te he montado muchos pollos. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es que ese día me diera una bajada de azúcar y te conociera. Gracias por lo que tenemos«, se sinceraba Belén Esteban con un nudo en la garganta.

El marido de Belén Esteban reacciona a sus palabras

Minutos después, Belén Esteban se venía abajo tras conocer que Miguel Marcos le había dedicado unas palabras a la colaboradora a través de las redes sociales. «He estado, estoy y estaré siempre a tu lado. Eres el pilar fundamental de mi vida. Juntos superaremos cualquier momento. Te admiro por tu fortaleza. En unos meses estarás completamente recuperada y volveremos a disfrutar de estos momentos», escribe el sanitario. Entre lágrimas, la de Paracuellos ha insistido en que se quieren mucho y que han formado una bonita familia: «Él me quiere más a mí que yo a él«.