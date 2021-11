Pitingo recibe el alta hospitalario tras su ingreso de urgencia

Ha sido una semana muy complicada para Pitingo. El artista tuvo que ser ingresado de urgencia a principios de este mes por perder el conocimiento sin motivo aparente. Ahora, ya respira más aliviado y ya se encuentra en casa. Este miércoles 10 de noviembre, el artista abandonaba el centro sanitario donde ha permanecido ingresado más de una semana. Con el semblante más tranquilo, el andaluz ha posado para los medios que se encontraban en las inmediaciones y ha hablado con la prensa, asegurando que ya está bien. Pitingo ha hablado largo y tendido sobre cómo se encuentra, cómo ha pasado este tiempo ingresado y qué fue realmente lo que le ocurrió.

Pitingo desvela que le diagnosticaron una neumonía bilateral, una secuela del coronavirus

Tal y como puedes ver en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Pitingo ya ha abandonado el centro médico donde ha permanecido a causa de perder el conocimiento. Ha contado qué es lo que ocurrió: «Todo empezó con la bronquitis y luego empecé a sentirme mal hasta que perdí la conciencia en 45 minutos. Fue una cosa bárbara. Luego al llegar aquí me diagnosticaron una neumonía bilateral pero que por lo visto lo llevo arrastrando desde hace un año. Desde que pasé el covid», ha contado el cantante. Pitingo ha desvelado que él apenas notó nada cuando pasó el coronavirus: «Ni fui al hospital. Lo pasé en mi cuarto. Encerrado como mucha gente durante 15 días y ya está. Entonces me diagnosticaron la neumonía y supuestamente se me curó«, ha confesado.

«Yo no he notado nada durante este tiempo hasta que el cuerpo ha dicho hasta aquí. Ahora ya estoy bien, perfecto», ha dicho mucho más tranquilo. Pitingo ha desvelado que cuando perdió la conciencia no estaba solo en casa, sino que también su mujer, entre otras personas: «Menos mal. Pasé mucho miedo», dice. No te pierdas todas las declaraciones del artista en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia donde Pitingo responde a todas las preguntas de la prensa. Dale al play.

Fue el propio cantante quien reveló que había tenido que ser ingresado en un centro hospitalario

«Buenos días familia, no os asustéis, ayer por la tarde me ingresaron en el hospital porque empecé a vomitar y con diarreas a una velocidad tan rápida que me deshidraté en 40 minutos. Perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre, NO ES COVID gracias a Dios, de momento me están haciendo pruebas para saber qué es. Os mando un beso fuerte y la pena que tengo es que tenía toda esta semana de promoción en Andalucía para el concierto del 13 de noviembre en Sevilla y no voy a poder hacerla para que se entere toda Andalucía, pero no importa la salud es lo primero y os juro que el día trece me dejaré el alma en el concierto de SEVILLA. ❤️🙌🏽❤️ Se os quiere»,