Piqué y Clara Chía, pillados juntos mientras salen de su pisito de soltero

Las últimas horas han sido especialmente intensas para Shakira y Gerard Piqué. Los dos acaban de cumplir años y, por primera vez en mucho tiempo, lo han celebrado por separado. Mientras Shakira ha optado por dar la cara y salir a saludar a sus fans a las puertas de su casa en Barcelona, el ex jugador ha evitado la exposición mediática y ha festejado sus 36 años con sus seres queridos. Entre ellos, su novia, Clara Chía. Hace apenas unas horas se ha visto a la pareja saliendo del 'pisito de soltero' en Barcelona. Con el rostro serio y haciendo caso omiso a las cámaras de la prensa gráfica, la pareja salía del garaje en el coche del empresario, situado en una de las avenidas principales de la ciudad condal. Las imágenes confirman lo que es un secreto a voces: viven juntos.

Vídeo: Europa Press

Gerard Piqué y Clara Chía han decidido dar un paso más en su relación y ya comparten domicilio. La joven se ha instalado en el lujoso ático que tiene el futbolista en la calle Muntaner de Barcelona y, tal y como hemos visto hoy, es habitual verlos entrar y salir juntos por el párking del edificio. Ya no se esconden y no temen ser pillados cuando salen por la mañana a las instalaciones de Kosmos, donde ambos trabajan.

Muy distintas son las vidas de Piqué y de Shakira ahora. Mientras ella saborea las mieles del arrasador éxito que han tenido sus canciones, él intenta también sacar rentabilidad de la exposición mediática. Sin embargo, en lo relativo a su vida privada, el catalán prefiere mostrarse bastante más discreto que la colombiana. La única muestra de amor pública que ha tenido hasta ahora con su novia fue la foto que compartió en sus redes sociales junto a ella. Una instantánea que no acompañó de comentarios sobre ella y que provocó un aluvión de comentarios en las redes sociales. Con este simple gesto le ha bastado para proclamar a los cuatro vientos lo que siente por ella.

Esta semana se ha conocido que Shakira confirmó que su ex le era infiel al contratar a un detective privado. Según el programa 'Cuatro al día', el pasado mes de marzo, la artista hizo un viaje a Estados Unidos con el fin de participar en un programa de televisión. Durante su estancia en el país habló por teléfono con el exdeportista y este le pidió que ambos se tomaran un tiempo. «Fue entonces cuando la colombiana aprovecha esta situación para hacerse con los servicios de un detective», aseguran desde el espacio de televisión. Las palabras del exjugador de fútbol despertaron las sospechas de la colombiana. Por eso, no dudó en contratar a un detective privado para que siguiera sus pasos y conocer si sus temores eran infundados o no. Para su pesar, descubriría poco después que, en efecto, Piqué estaba con otra.

Otro de los detalles que hemos conocido sobre los motivos que provocaron la ruptura. Y es que la colombiana encontró un tarro de mermelada en su nevera a medio terminar, y se dio cuenta de que era de un sabor que no le gustaba al catalán. Este detalle delató0 que, quizás, alguien habñia estado en su casa durante su ausencia. Curiosamente, en el videoclip de 'Te felicito', con Rauw Alejandro, aparece un bote de mermelada que ahora cobra todo el sentido del mundo. «Iba a la nevera para encontrar la verdad», declaró la cantante colombiana en una entrevista.