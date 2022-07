Pipi Estrada se ha incorporado al trabajo después de sufrir un aparatoso accidente de moto. Este viernes ha reaparecido en el plató de ‘Sálvame‘ y allí ha mostrado las magulladuras y hematomas que le provocó su incidente. No llegó a temer por su vida, pero sí pensó en la menor de sus tres hijos, Miriam, nacida de su matrimonio con Miriam Sánchez. En el momento de la caída «me vino un pensamiento de la persona más importante de mi vida. Hay una persona que depende de mí en todos los sentidos”. Y es que cuando colisionó con un taxi en el centro de Madrid y fue arrastrado varios metros por el asfalto solo podía ver “la imagen de mi hija Míriam”. Tiene motivos para pensar en ella. La joven convive con su madre, que lleva tiempo arrastrando diversos problemas emocionales y de adicciones. Ella misma confesó el pasado mes de enero: «Llevo un nivel de ansiedad que me bebo el agua de los charcos y del Nilo también».

El periodista no sabía qué podría suceder cuando chocó contra otro vehículo mientras conducía su moto: «Veía la cantidad de coches que había. En ese momento tengo miedo de que un coche me pueda arrollar”. Pese a lo rápido que sucedió todo, tuvo tiempo de pensar en su hija: “Mi hija es todo. Es mi fuerza, es mi lugar, es la vitamina de mi vida, por ella hago cosas que si me perteneciera no las haría. Yo le pertenezco a ella”.

«Mi hija Miriam es amor»

El que fuera novio de Terelu Campos se ha venido abajo al recordar la delicada situación de la joven. «Espero que tenga una personalidad muy fuerte y que sea libre. Mi hija vive momentos muy singulares. Tiene una circunstancias…», ha dicho, haciendo alusión a la etapa que atraviesa su expareja. «Mis hijos mayores están en otras circunstancias. Tengo tres hijos, dos varones y mi pequeña Miriam. Mis hijos son independientes. Son la historia de mi vida. Pero mi Miriam es amor». Ha quedado clara su preocupación por su pequeña, a cuya madre le desea lo mejor. «Miriam me produce mucha ternura. Al año de la ruptura, recobré la relación con ella. Y a raíz de la ruptura con su última pareja han venido los problemas. Estoy con ella, y estos capítulos me parten el alma», reconocía recientemente tras el último episodio de excesos de la actriz.

«Tienes que estar bien porque esa persona te necesita», ha recordado. «Todos tenemos problemas». El colaborador ha enseñado sus heridas y magulladuras, afectado y emocionado por “la impotencia de por qué estaba pasando esto”. Pipi Estrada a penas puede contener las lágrimas, su preocupación no era por su vida, únicamente quería salir sano y salvo por su pequeña, “es amor”.

«He hablado de un sentimiento de dolor interno”, dice Pipi Estrada

Para Gema López, el relato que ha hecho su compañero sobre su accidente le ha resultado un tanto exagerado: “Hoy mucha gente que nos está viendo y sí han sido víctimas de un accidente en la carretera”. Pipi ha negado tener intención alguna de montar un drama de lo sucedido o de los sentimientos que despertó en él la experiencia: “He dicho que he tenido suerte. He hablado de un sentimiento de dolor interno”.