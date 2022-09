‘Pesadilla en el paraíso’ se ha convertido en el programa de Telecinco donde se crean parejas o enemigos. Mientras que Omar y Marina dan rienda suelta a su amor, durante los primeros días de concurso ya vimos la enemistad entre Pipi Estrada y Gloria Camila Ortega. El colaborador de televisión intentaba estirarle de la lengua a la joven sobre todas las polémicas familiares sin obtener resultado alguno. Bueno, sí. Un monumental enfado por parte de la hija del diestro que le espetaba: «Esto no es ‘Sálvame'». No era de extrañar que ella se alegrara más que nadie de que Pipi se convirtiese en el primer concursante expulsado de la edición. Sin embargo, su marcha no significó que cesaran los ataques a Gloria Camila.

Ya desde el plató, en la primera gala de los jueves en el que él estaba presente, Pipi Estrada ha estallado contra Gloria Camila Ortega. Ha sido después de ver las imágenes de los enfrentamientos entre ella y Xavier Font, quien cree que existe un lado oscuro presidido por la joven. Después de haber visto todos los encontronazos que han tenido en ‘El Paraíso’, llegaba el momento de comentarlo en plató. Carlos Sobera le ha dado el turno a Pipi Estrada, quien no ha dudado en estallar contra la colaboradora de televisión.

Pipi Estrada señala a Gloria Camila como «organizadora»

“Esta mujer, y digo mujer porque tiene 27 años y eso de niña ya ha pasado, tiene gatitos en el estómago. Ella es una caprichosa que piensa que está de campamento, que puede ordenar, que puede organizar, que hace un casting para decir dónde tiene que estar cada uno”, comenzaba diciendo. “Ella es la organizadora. No es la ‘capataza’, pero digamos que ejerce de ‘capataza”, continuaba explicando. “Lo que es lamentable es los pelotas y los estómagos agradecidos que hay ahí en torno a Gloria Camila«, sentenciaba contra ella.

Gloria Camila y Xavier Font no están pasando por su mejor momento en cuanto a su relación se refiere. Durante los últimos días, la hija de Rocío Jurado se rompía a llorar al sentirse decepcionada con el concursante. «Veo en él cosas que no me gustan, cosas que no conocía de él«, comienza diciendo después de que Dani G le preguntara por qué tenía mala cara y parecía estar de bajón. «Cada vez me decepciono más porque gente que pensaba que era de una manera, cada vez van enseñando su otra parte, pensaba que eran de una manera y son de otra«, seguía explicando. «No me ha hecho nada en sí, pero su forma de ser es como que me crea rechazo», continuaba diciendo. Gloria no entendía que Xavier haya metido a Alyson en la inmunidad: «No esperaba que me eligiese como a inmune, pero a los aspirantes que ha elegido, pensaba que yo tenía más conexión y pensaba que era de sus intocables«.