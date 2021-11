La noticia sobre la existencia de un supuesto hermano secreto de Anabel Pantoja tiene indignada a la colaboradora. Está «muy enfadada» con ‘Sálvame‘ y en especial con Gustavo González, quien ha anunciado que “Bernardo Pantoja tiene dudas de que un amigo de Kiko Rivera sea su hijo”. La posibilidad de que la sevillana tenga un hermano ha revolucionado a la redacción del programa, que ha dado a conocer los testimonios de personas cercanas al joven en cuestión. Este chico, llamado Luis, fue durante años amigo íntimo del hijo de Isabel Pantoja.

El pasado miércoles, el reportero Pablo González corroboraba las informaciones de Gustavo González. Según ha contado, «siempre se ha rumoreado que Bernardo Pantoja podría tener un hijo secreto. De hecho a Pinocho siempre se le ha hecho la broma en Sevilla de ‘has quedado con tu primo’ o ‘vas a ver a tu hermana’ cuando ha visto a Kiko Rivera o a Anabel Pantoja«.

«Esto me supera», dice el examigo de Kiko Rivera

A su testimonio se ha sumado ahora el del propio Pinocho, quien ha querido despejar las dudas sobre sus orígenes. Este ha confirmado en televisión que está al tanto de los rumores que circulan sobre su paternidad y que sí ha hablado con su madre sobre el tema. Asimismo, se ha mostrado sorprendido de que se haya destapado su supuesto vínculo familiar: «Esto que ha sacado Bernardo no sé por qué lo sacó».

«Estoy cansado del tema», añade el sevillano. «En Sevilla siempre se ha escuchado que Bernardo tenía un hijo secreto… Esto lo sacó Gustavo y no sé por qué. Siempre se ha comentado… Me lo habéis a tribuido a mí y esto me supera. Tengo mi familia, tengo mi trabajo y no quiero estar en el tema metido. Sea cierto o no, eso se queda para mí y para él».

El andaluz ha dejado claro que quiere mantener este asunto al margen de los medios. Pero ya es demasiado tarde. Porque nuevas voces han opinado sobre el tema… Y lejos de despejar las cosas, más bien las hacen parecer más confusas.

Nati, exnovia de Bernardo Pantoja: «Ha sido muy mujeriego»

Una de ellas, es Nati, exnovia de Bernardo Pantoja, quien ha explicado a la redacción de ‘Sálvame’ que no le extrañaría nada que el hermano de la cantante tenga un hijo. Estuvo cuatro años al lado del andaluz y no ve descabellado que haya tenido vástagos a lo largo de su vida: «Ese hombre ha sido muy mujeriego».

Magdalena, hermana de la desaparecida doña Ana, ha visitado el plató del programa para arrojar algo de luz en tan delicada cuestión. «He hablado con mi sobrino Bernardo esta mañana para preguntarle lo de Pinocho. Me ha dicho que ojalá tuviera un hijo, que la única hija que tiene es Anabel… Me ha dicho que ojalá lo tuviera, que si lo tuviera no lo dejaría tirado». Una amiga de Pinocho ha destacado que de él se espera cualquier cosa: «Lo llaman Pinocho por lo mentiroso que es. Una vez vio a Bernardo un poquito perjudicado y enseguida llamó a la prensa para que lo fotografiaran».

Anabel Pantoja: «No le pregunto a mis padres con quién estuvieron antes de casarse»

Anabel Pantoja, por su parte, ha evitado hacer declaraciones ante las cámaras. Pero sí se ha expresado a través de sus compañeros. «Yo no le pregunto a mis padres con quién estuvieron antes de casarse», le ha dicho a Carlota Corredera. «Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años», ha zanjado. No quiere saber nada.

Gustavo González ha reiterado que él no ha dicho que Bernardo Pantoja tenga un hijo, sino que «tiene dudas» sobre quién sería el padre de Pinocho. «Hace 38 años, Bernardo Pantoja mantuvo una relación con la madre de Pinocho. Bernardo no solo tiene una relación con Pinocho. Es que ha tenido alguna duda sobre esto… Y Pinocho también ha tenido dudas y ha preguntado a su madre. Hasta donde yo sé tiene intención de realizarse unas pruebas de ADN para saber si Bernardo es su padre o no», ha revelado. Asimismo, ha dicho que Pincho está muy enfadado con él, «pero quiero aclarar, yo soy periodista, yo no soy un bocachancla, no soy un bocazas, aunque lo haya sido en ocasiones».