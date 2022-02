La relación entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera ha sufrido muchos altibajos a lo largo de los años. Sin embargo, lo que parecía ser una ruptura final llegó este pasado mes de octubre cuando la abuela de ambos, Doña Ana, fallecía un día antes de la boda de Anabel y Omar Sánchez. La colaboradora de televisión siguió con sus planes de celebración después de viajar hasta Sevilla para despedirse de su abuela. Un gesto que al DJ no le gusto nada, ya que él decidió no regresar a la isla de La Graciosa, donde iba a tener lugar la gran fiesta del matrimonio que solo ha durado cuatro meses. A partir de ahí, su relación vivió sus horas más bajas pero, sorprendentemente, este martes vimos un amago de reconciliación por parte de los primos más mediáticos abriendo la veda el propio Kiko Rivera. Sin embargo, y a pesar de la emoción de Anabel en el plató, la sevillana no se creyó sus palabras.

Anabel Pantoja critica a Kiko Rivera en el cuarto de baño de ‘Sálvame’

Kiko Rivera entró en directo en ‘Sálvame’ para contar cómo avanza la enfermedad de gota que padece. Desde el balcón de su casa de Castilleja de la Cuesta, el hijo de Isabel Pantoja habló con el reportero que se encontraba en las inmediaciones y de paso, le mandó un mensaje a su prima, Anabel Pantoja. Sin embargo, estas palabras no calaron muy hondo en la colaboradora de televisión que, minutos después, iba al cuarto de baño con Gema López y se despachaba a gusto contra su primo. Sin saber que le estaban grabando, Anabel Pantoja soltó lo más grande de su primo. Este miércoles, en el ‘Sálvame Lemon Tea’ han puesto los audios en los que Anabel Pantoja rajaba de Kiko Rivera.

«Es que es muy fuerte. Es que esto es para coger un guionista de Netflix… ¡tía, qué surrealista! Yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas. Y es verdad que él me ha escrito y me ha dicho «por favor, a ver si puedo ir a verlo y tal» pero me da pena cuando dice «es que hablamos mucho». Eso es mentira», ha comenzado diciendo Anabel Pantoja en el cuarto de baño de ‘Sálvame’ durante una publicidad. Y ha continuado diciendo: «Ay, mucho te quiero, te quiero. No sé qué, no sé cuánto. Me han entrado ganas de decir que eso es mentira», explicaba visiblemente enfadada.

No se cree las palabras del DJ, que mostró su preocupación por su prima

Anabel ha seguido explicándose: «Es verdad que él me llama y yo no se lo cojo porque le estoy dando de comer a mi padre. Y, en ese momento, yo le escribo un mensaje y le digo que «qué sepas que papá tiene esto, esto y esto». Por lo menos llámalo porque mi padre le tiene mucho cariño y lo adora. Tanto decir «sí, ya lo llamaré» y no lo ha llamado todavía», ha contado la colaboradora de televisión. «Dice que «cuando me recupere de la rodilla, iré a verlo» y yo le digo que eso sería ya…», continúa diciéndole a Gema López desde el baño.

Unas duras palabras de la sobrina de Isabel Pantoja contra el DJ a pesar de que este martes hubo un pequeño acercamiento entre ellos, que a ella no le gustó nada. Recordamos lo que pasó minutos antes de esta rajada de Anabel Pantoja contra su primo. El reportero José Antonio León ha hecho una peculiar entrevista al DJ, quien ha accedido a hablar en directo desde el balcón de su casa en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. El hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado muy cariñoso con Anabel, con la que ha tendido un puente. «Claro que la quiero, cómo no la voy a querer», admitía. «Hablo mucho con ella». Incluso le enviaba un mensaje para animarla a tener un encuentro próximamente: «Vete para acá que quiero darte un abrazo».

Una vez que Kiko terminó con sus palabras, la colaboradora aseguró que ella siempre había estado abierta a un acercamiento: «Nunca he perdido el contacto con la casa. Nunca he perdido el contacto con él. Evidentemente había un distanciamiento muy grande, pero a su familia lo quiero muchísimo». Emocionada, no ha ocultado que «lo que acaba de pasar hoy es importante».