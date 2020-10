Pilar Rubio ha sudrido un accidente practicando deporte por el que ha terminado con un apósito en la frente tras clavarse un tornillo.

Después de sorprendernos este miércoles en la noche en ‘El Hormiguero’ realizando uno de los retos más complicados a los que se ha enfrentado con una prueba de velocidad y conducción de precisión, Pilar Rubio ha sufrido un accidente en casa. La presentadora ha querido revelar qué le ha ocurrido y el motivo por el que tiene que llevar un apósito en la frente. «Me iba a ir ya a trabajar y he pensado ‘a ver, con la mascarilla y el golpe que tengo aquí (mostrando el apósito de la frente) voy a tener una pinta'», comenzaba anunciando con el rostro visiblemente triste. Y lanzaba una pregunta de la que no hacía falta obtener respuesta: «¿queréis que os cuente que me ha pasado?».

Pilar Rubio se ha clavado un tornillo mientras practicaba deporte

La colaboradora de televisión se ha llevado un susto de muerte esta misma mañana mientras practicaba ejercicio físico. «Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo, directamente se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel. Bueno, cosas que pasan», anunciaba Pilar Rubio. Aún así, ha querido recuperar el optimismo y positividad que le caracteriza y ha asegurado que «seguro que hoy va a ser un buen día»

A pesar de que Pilar Rubio no ha empezado el día con muy buen pie, la presentadora quiere olvidar el pequeño accidente que ha vivido mientras practicaba ejercicio físico y se ha puesto manos a la obra en el trabajo. Aunque lo cierto es que el apósito no es de lo que mejor sienta, la mujer de Sergio Ramos ha intentado disimularlo poniéndose un sombrero de ala ancha que esconde un pelín la herida que se ha realizado esta mañana. Un accesorio que le iba a la perfección con el estilismo elegido en el que combinaba una original falda con pequeños detalles dorados con una camisa básica en blanca y unas botas altas, también negras a juego con el sombrero de ala ancha. Un look rompedor que ha elevado su estado de ánimo, y hasta el nuestro.

El reto más difícil de la colaboradora en ‘El Hormiguero’

Tal y como decíamos anteriormente, Pilar Rubio se enfrentó a un reto de conducción extrema este miércoles. «Pues ya aliviada e intentando controlar el temblor que tengo en mis manos, os dejo aquí un fragmento del reto de ayer en @elhormiguero . Esta fue la prueba más emocionante y que más miedo me daba de todas las que he hecho durante estas siete temporadas en el programa. Antes de realizar la acción en directo pienso en todos vosotros, en mi marido y en mis hijos, en que no puedo defraudaros y tengo que sacar lo mejor de mi» escribía en sus redes sociales minutos después de enfrentarse a esta prueba.