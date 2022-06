Pilar Rubio y Sergio Ramos están disfrutando al máximo de sus vacaciones, días de asueto que están pasando sobre un barco con el que surcan el mar. Aunque no han contado cuál es su destino, sí que han hecho una parada en un restaurante que no es apto para todos los bolsillos. Esta cena para dos se ha basado en un chuletón bañado en oro, siendo esta la carne más cara del mundo, pues cuesta un total de 500 euros, cantidad a la que habrá que sumar la botella de vino que el futbolista también ha enseñado. Muchos lo consideran un despilfarro, pero esta pareja ha hecho caso omiso a las críticas y se han convertido en dos clientes más del local. El chef que está detrás de este lugar es Nusr-Et Steakhouse Etiler y, aunque cuentan con otros muchos platos, este es el más famoso por su precio y uno de los más caros del restaurante.

Vídeo: Redes sociales

Un manjar único que está bañado en oro de 24 quilates y que se sirve en diferentes puntos del mapa como Estambul, Dubái, Abu Dhabi, Nueva York, Doha, Miami, Mikonos o Ankara. Cabe señalar que él no ha sido el único, sino que otros rostros conocidos han desembolsado esta cantidad también, ejemplo de ello Messi, Courtois o Franck Ribery, quienes han degustado un bistec bañado en polvo de oro y quienes por ello han copado titulares. Muchos aprovechan estos momentos para posturear en este espectáculo, prueba de ello que no sean solo futbolistas sino también famosos de todos los ámbitos y las índoles. Otros como Leonardo DiCaprio, Nicolás Maduro, Mohamed VI o Paul Pogba también han probado esta delicia que no todos pueden pagar. La duda de muchos es saber a qué sabe. Expertos han explicado que el oro no tiene sabor y que su coste para los cocineros es muy bajo, pues no supera los dos dólares por hoja.

Un verano más la pareja vuelve a sorprendernos con un viaje que ninguno de ellos podrá olvidar. De nuevo, apuestan por la playa junto a sus cuatro hijos, tal y como han mostrado en el universo 2.0, donde han presumido también de una barbacoa a borde de un yate. Aunque hace unos meses tuvieron que mudarse a París para que Sergio Ramos empezara una aventura laboral en el PSG, ahora aprovechan para conocer otros puntos del mundo. Y es que el deportista ha terminado su temporada de fútbol, siendo seguramente a principios de julio cuando deba regresar al trabajo.

De momento, ninguna de las imágenes que han compartido les sitúan en un sitio determinado, algo que Sergio y Pilar suelen cuidar para conservar su tranquilidad durante las vacaciones. Seguramente ni sean conscientes de la polémica que existe en torno a la cuenta que la pareja pagó en este famoso restaurante en el que la ostentación es muy criticada. Mientras tanto muchos se preguntan también quién es la persona que está detrás de estas carnes tan costosas y este no es otro que un chef de 39 años de edad, cuya fortuna supera varios millones de euros. Con 27 restaurantes que sirven en siete puntos distintos, este propietario tiene en su carta también una pizza que supera los miles de euros y que tiene sobre su masa cola de langosta y caviar.