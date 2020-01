Pilar Rubio se ha convertido en la protagonista de las últimas horas. Y es que mucho se ha hablado de que podría estar esperando su cuarto hijo, fruto de su relación con Sergio Ramos. A pesar de que muchos medios de comunicación se han hecho eco de la que sería una gran noticia, la pareja ha preferido no pronunciarse al respecto (por lo menos por ahora).

La colaboradora y presentadora de televisión ha reaparecido en las redes sociales, pero de una forma que no esperábamos. Y es que ha compartido una instantánea junto a su mascota, Tango. No hay duda de que Pilar está encantada con sus perros, ya que no es la primera vez que nos deja verlos.

«❤️🐶TANGO🐶❤️», escribía Pilar Rubio junto a una foto donde la vemos luciendo una gran sonrisa mientras intenta que su mascota mire a la cámara. Una reaparición que por supuesto no nos ha ayudado a ver si está esperando su cuarto hijo, ya que aparece con unos jeans y un jersey muy holgado.