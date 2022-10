Pilar Rubio ha sido la última invitada en sentarse en el programa ‘La Resistencia’ de David Broncano. El hecho de que esté presentando el ‘reality’ Discovering Canary Islands le ha llevado hasta allí para promocionarlo. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha encontrado un hueco en su apretada agenda y ha aprovechado que estaba en Madrid para ser entrevistada por uno de los presentadores más conocidos de la televisión en nuestro país. Y Pilar Rubio no ha dudado en responder a todas las preguntas.

La colaboradora de televisión desvela cuánto dinero tiene en el banco

Entre las preguntas que ha contestado están las habituales que hace David Broncano. Aunque muchos rostros conocidos no se atreven a contestarlas, Pilar no ha dudado en mostrarse sincera. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Cuántas veces hace el amor con Sergio Ramos? Y Pilar Rubio ha dejado a todos los espectadores atónitos con su respuesta.

«En el banco hay 52.000 euros», contesta rotunda Pilar ante la sorpresa y la incredulidad de David Broncano. «¿Y en la cuenta gorda?», le responde el presentador. «Estoy hablando de la cuenta corriente, que es la que vi», asegura Pilar sin querer confirmar si tiene otras cuentas y cuánto dinero tiene en ellas.

David trata de conocer más detalles sobre la economía familiar

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ asegura que tiene mucho «lío» por ahora, ya que atraviesa una etapa de muchos cambios. Y es que a pesar de que viven en París por el trabajo de su marido, esta viaja con asiduidad a la capital española por trabajo. Esto hace que sigan manteniendo la casa de Madrid abierta: «Tengo que tener una casa donde tener mis cosas cuando vengo», declara.

Pilar Rubio ha demostrado no tener miedo a responder las preguntas más complicadas de David Broncano. «Sergio y yo lo hacemos todos los días, menos cuando estoy en Madrid. Hoy, por tu culpa, no puedo», le ha dicho al presentador de televisión entre risas. Este, sorprendido, no ha dudado en dar su opinión: «Sois prácticamente ‘Los Vengadores’. Eso es increíble, enhorabuena». Pilar, sin querer acabar con este tema, ha añadido: «Es que es vida. Mis hijos a las 21.30 horas están metidos en la cama. Es vida. Para mí es parte de mi entrenamiento. Se pierden calorías. Para tener cuatro hijos tienes que practicar mucho».