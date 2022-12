Tras unos meses especialmente complicados por su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó vuelve a estar ilusionada. La marquesa de Griñón está conociendo al empresario Hugo Arévalo quien curiosamente iba a ser el padrino de su boda truncada. Los últimos días se han filtrado ciertos mensajes privados. Entre ellos, uno en el que el ex de Tamara estallaba contra su examigo y el acusaba de traición. Ahora ha recapacitado y ha pedido disculpas por sus palabras.

Un nuevo mensaje que ha visto la luz en el programa ‘Fiesta‘ y que desvelaba el periodista Saúl Ortiz. En el mismo Íñigo Onieva se retracta. «Este es un chat de amigos y entendía que nuestras conversaciones eran privadas, es obvio que me he equivocado en la forma», comenzaba subrayando el empresario. «He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor, y me retracto de este tono. Lo siento por ello y pido disculpas. No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres».

La seria advertencia de Íñigo Onieva

El empresario no ha dudado en mostrar su preocupación por su ex y lanzar esta petición al que muchos tildan como la nueva pareja de la marquesa de Griñón: «Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no le falles». Sin embargo, duda de las intenciones honestas de su examigo. «Espero que vayas mas allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social. Ya dejo las comunicaciones por aquí. Al resto de amigos del grupo, no os sintáis en medio de nada. Ninguno. Amor a todos y felices fiestas».

El controvertido mensaje que envío Íñigo Onieva a Hugo Arévalo por el que ha pedido disculpas es el siguiente: «Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino es que eres una mierda de ser. Te has metido en nuestra relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes… y ahora vas y te atreves a hacer semejante traición y a aprovecharte de una mujer vulnerable. Ahora ya es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado. Si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza. Y soltarte una tras otra sin parar. Una tras otra».