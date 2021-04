«Estaré muy pendiente de lo que diga Olga. También tiene responsabilidad como pareja de Antonio David en todo lo que ha pasado», ha afirmado la presentadora.

Rocío Carrasco ha generado un auténtico tsunami de reacciones tras su decisión de contar su verdad tras más de dos décadas de silencio. Una de las que se siente «atrapada» por este documental es Carlota Corredera, así lo confesaba durante su visita a la ‘Fashion Week Madrid’. La presentadora ha aprovechado para lanzar una petición a Rocío Flores mientras también se pronunciaba sobre Olga Moreno a quien dirigía un claro mensaje.

«Llevamos 24 años escuchando a la otra parte. Este es su momento», ha señalado sobre Rocío Carrasco. Cree que es «importantísimo» tener sobre la mesa todos los datos del conflicto y, por supuesto, le gustaría contar con el testimonio de Rocío Flores, pero opina que puede esperar. «Ella puede hablar cuando le dé la gana, evidentemente, pero me gustaría escuchar a Rocío cuando haya escuchado el relato completo de su madre».

La gallega, además, se ha mostrado rotunda respecto a su excompañero de ‘Sálvame’ Antonio David Flores quien nunca fue de su total agrado: «Es una persona que está en cuarentena absolutamente. No es una persona hacia quien tuviese especial simpatía y en quien terminase en confiar. Tengo la conciencia muy tranquila y soy una profesional».

El mensaje a Olga Moreno

Olga Moreno está más que nunca en el ojo del huracán. La malagueña, en medio de una delicada situación familiar, ha arrancado su gran aventura televisiva al frente de ‘Supervivientes’. «Estaré muy pendiente de lo que diga Olga. También tiene responsabilidad como pareja de Antonio David en todo lo que ha pasado. Ha estado con él en los últimos 20 años y me gustaría saber cómo lo ha vivido ella», ha afirmado Carlota Corredera.

Respecto a si Antonio David Flores había pedido al juez que retengan el suelo de Rocío Carrasco por su documental, la periodista ha revelado que lo primero que le dijo el día que se anunció la docu-serie es que estaba «seguro de que iba a hacer algo así porque no tiene dinero, siempre el dinero, siempre el dinero ahí pendiente. Está muy pendiente del tema económico».

Por su parte, Carlota Corredera ha reconocido que ella no sabía que se estaba gestando esta nueva producción en la que Rocío Carrasco iba a romper su silencio. «Nosotros no lo sabíamos. Evidentemente esto es algo que para que se hiciese bien se consideró que había que mantenerlo en secreto. Y yo ahí soy soldado de mi empresa y lo que decida mi empresa».

La periodista ha confesado que conoció a Rocío Carrasco cuando ella participaba en el programa ‘Hable con ellas’, pero que hace mucho que no se ven y tiene muchas ganas de volver a verla y darle un abrazo. Ambas comparten amistad con David Valldeperas. «David es muy amigo de ella y la verdad es que no he tenido relación durante muchísimo, muchísimo tiempo con ella».