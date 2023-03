Pepe Navarro, sobre su enfrentamiento con Ivonne Reyes: "Debería liberar a su hijo"

Pepe Navarro lleva décadas enfrentado en los tribunales a Ivonne Reyes. Hace apenas un mes, sin ir más lejos, volvían a verse las caras en los tribunales. El motivo: la demanda que interpuso la venezolana por injurias. El presentador no oculta que está cansado del conflicto con la actriz en relación a la paternidad de su hijo Alejandro. Cree que sus diferencias se acabarían de manera muy fácil si ella quisiera: "Si esta mujer quiere vivir en paz debería hacerlo, debería animar a su hijo y liberar a su hijo para que hiciese las cosas como deben ser", ha explicado este martes en Madrid.

"Yo estoy muy tranquilo, el tiempo dirá si esto tiene un fin", reconoce Pepe Navarro

Vídeo: Europa Press

El cordobés asegura que tiene la conciencia tranquila. Lleva años negando ser el padre biológico de Alejandro, hijo de la venezolana, a pesar de que el joven está reconocido como su hijo ante los ojos de la ley, ya que tras su negativa a realizarse las pruebas de ADN, un juez dictó sentencia firme. Aunque una realidad jurídica refleja que el presentador es el padre del joven, Pepe Navarro se mantiene en sus argumentos. "Todo el mundo debe vivir su vida sin ningún tipo de resquemor, remordimiento, digo por su parte. Yo estoy muy tranquilo. El tiempo lo dirá" sobre si esto tendrá un fin", ha explicado.

El que fuera conductor de 'Esta noche cruzamos el Mississipi confía en que el tiempo ponga todo en su lugar y la verdad que defiende, finalmente, salga a la luz: "El tiempo no lo controla nadie. En la vida todo lo que hacemos hay un factor que es el que lo altera todo, lo modifica, en pro o en contra y es el tiempo". Desconoce si algún día él e Ivonne Reyes lograrán ponerse de acuerdo: "No lo sabemos, ojalá lo supiese, por mí se solucionaba mañana mismo, pero no está en mi mano. Yo intento moverlo, hacer cosas, pero todo es muy lento".

El presentador participará en 'El Desafío 4', de Antena 3

"Es una persona que se comporta como se comporta ella que tan pronto tiene declaraciones sobre mí, ya sabéis que solo va a televisión a hablar de mí y no bien precisamente, entonces una persona que se comporta como si estuviese en un parvulario, a veces en un manicomio y a veces como si estuviese en una novela barata venezolana, hombre, es un comportamiento un poco errático. Tan pronto dice que estoy enamorada de ella como si fuese una niña de doce años como que dice que quiere justicia terrena y divina, como que quiere, no sé como cuando se mete con mi familia diciendo que los hijos no son míos. Me parece muy grave", recordaba Pepe Navarro hace un mes, tras su último cara a cara con Ivonne.

Al margen de sus disputas con la venezolana, Pepe Navarro ha hablado de su nuevo proyecto en la televisión. Y es que su nombre encabeza lalista de concursantes de la próxima entrega del programa de Antena 3 'El desafío', en el que también participará Mar Flores. "Soy un inconsciente, eso tiene que ver mucho con el riesgo, la heroicidad y de más, la inconsciencia es la que a veces suple al valor, en este caso entre falta de valor y que tengo un exceso de inconsciencia es posible que las cosas". En cuanto a si le costó aceptar esta nueva aventura en la pequeña pantalla, comenta: "No, me divertía, sobre todo porque mis hijos son grandes seguidores de ese programa del que no se puede hablar".