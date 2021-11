Sin duda alguna, 2021 ha sido un gran año para Aitana. Además de conseguir un rotundo éxito con su gira ‘11 Razones‘, la cantante ha recibido un premio Ondas y un MTV europeo, entre otros reconocimientos. También está a punto de lanzar su próximo single. El próximo viernes saca a la luz su nueva canción nueva con Nicki Nicole: ‘Formentera’. Todo esto la hace sentirse muy contenta. ¡No para! Todo le va sobre ruedas y está encantada de ir de ciudad en ciudad interpretando sus éxitos. Lo único que lleva mal de sus triunfos como artista es tener que coger aviones para trasladarse. Y es que, según he revelado, tiene pánico a volar.

«Cuando tengo un vuelo me pongo mala una semana antes», ha contado en su entrevista con Pablo Motos. «Tengo miedo a volar, he tenido algunas malas experiencias. Una vez me bajaron las mascarillas y todo». Para la ex triunfita es un verdadero desafío tener que ir de un sitio a otro por el aire. «Cuando tengo que coger un avión lo cojo, pero si puedo voy en furgo en coche o en tren. En avión me da mucho miedo. Cuando entro en un avión y le digo a la azafata: ‘Hola, qué tal. Dígame si va a haber turbulencias. Si es así, me bajo».

Tan mal lo pasa dentro de una aeronave que ha llegado a forjar amistad con un piloto llamado Luis que le facilita información meteorológica de su vuelo para tranquilizarla. La relación entre ellos es tan estrecha que el aviador se ha convertido en su ‘coach’ emocional para ayudarla a superar su temor a volar.

En su entrevista con Pablo Motos, Aitana ha contado que se ha partido un diente. «¿Es cierto que te estás rompiendo un diente por los golpes con el micrófono?», quiso saber el de Requena. «No sé cómo lo hago, pero me clavo el diente en el micrófono”. El presentador insistía: “¿Será porque no ves bien?”. La solista asentía: “No veo muy bien, tengo como cinco dioptrías de miopía y astigmatismo, me quiero operar, pero me sigue creciendo”.

Hace apenas unos días, Aitana hablaba de otra importante faceta de su vida: su relación con Miguel Bernardeau. Tras varios días de rumores sobre una posible crisis en su noviazgo, la de San Clemente de Llobregat respondía a las preguntas de la prensa gráfica a la salida de su vivienda en Madrid. «Por Dios, pero ¿qué estáis diciendo?», decía Aitana y aseguraba que estaba «muy feliz», respondía.

Poco después volvía a hablar sobre este asunto en su perfil de Twitter. Fueron tantos los comentarios sobre un posible bache en su idilio con el hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau que usaba sus redes para zanjar las habladurías. «Podéis dejar de decir tonterías por favor, muchas gracias!!!! jajajajaajaa heavy», escribía la cantante de ‘Berlín’, uno de sus últimos éxitos.

La ex triunfita no ha vuelto a ofrecer más detalles sobre su vida amorosa, pero ese breve mensaje en las plataformas sociales ha valido para desmentir las últimas informaciones que hablaban de una ruptura con el joven actor.

Aitana se convirtió en toda una estrella de la música a raíz de su participación en la novena edición de ‘Operación Triunfo’, en el año 2018, donde obtuvo el merecidísimo segundo puesto. Desde entonces, la artista no ha dejado de cosechar éxitos. Uno detrás del otro Sus canciones Teléfono o Lo malo, este último junto a su compañera en la Academia Ana Guerra, no tardaron en ocupar los primeros puestos en las listas de canciones más escuchadas. También ha participado como asesora en ‘La Voz Kids’ en Antena 3.