Paz Padilla desveló hace unos días sentirse como Georgina Rodríguez. Y es que el hecho de que un amigo le permitiera subirse en un jet privado para hacer un viaje desde Jerez de la Frontera, Cádiz, hasta Barcelona, donde acudió a un bautizo, provocó en ella una emoción increíble. Tanto es así, que no dudó en contar a través de sus Stories cómo estaba siendo la experiencia.

Pues bien, ahora, unos días después de que viajara en un avión privado, Paz Padilla ha querido poner un toque de humor en su Instagram. Lo ha hecho con un montaje en el que la vemos posar en la puerta del avión, comparándose con Georgina Rodríguez, que viaja en jet privado cada semana.

«Me sentí @georginagio jajaja. Busca las 10 diferencias entre las dos 😂😂😂😂 Escríbelo en los comentarios. Pero yo veo miles, por ejemplo su increíble marido🙃🙃», dice en tono de risa. Antes de tener que coger el avión rumbo a la ciudad condal, Paz imitó a la pareja de Cristiano Ronaldo para empezar el día con mucho humor.

Paz Padilla se compara con Georgina y pide ayuda a sus fans

Los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar: «Yo veo muchísimas diferencias pero me sigue gustando más la que va de verde 😍», «Hombre claramente la diferencia está en el tamaño del bolso», «La ventana q una es redonda y la otra cuadrada! 🙃», «Claramente el tamaño del peldaño para subir al avión 🤣🤣🤣✈️✈️✈️✈️», han comentado algunos.

Otros han aprovechado la ocasión para atacar a la modelo. Su documental, ‘Soy Georgina’, en Netflix ha provocado muchísimas críticas: «La gracia que tú tienes a ella le falta…», «Yo veo a una gran mujer que se ha hecho a ella misma. La diferencia, la otra es la mujer de…», «Que la de verde ha trabajado para tener y la otra se lo ha trabajado para tenerlo…», han declarado rotundos otros.

La presentadora compartió la experiencia con sus seguidores

«¡¡¡Vaya viaje más espectacular!!! ¿Creéis que me subiré en el ala del Jet? O ¿Queréis conocer al capitán que me lleva? Decidme que os han parecido mis Stories, vaya experiencia única, ojalá se vuelva a repetir algún día», escribía Paz Padilla hace unos días junto a varias imágenes de ella misma posando junto al jet privado que la llevaba hasta Barcelona, donde tenía que actuar junto a su obra de teatro ‘El humor de mi vida’.

Pero ahí no quedó la cosa. Y es que Paz quiso enseñar a todos sus seguidores la experiencia que vivió y no paró de grabar el día que pasó, en el que se sintió como Georgina Rodríguez. «Estoy muy bien, he sobrevivido al fiestón que nos ha preparado José Luis para el bautizo de sus nietos. Me monté en un avión, vine, me lo he pasado súper bien. He visto a muchos amigos, a compañeros… Ahora cojo también el avión de vuelta a Barcelona», empezó diciendo.

«Me voy a coger el avión, vente conmigo que estoy como la Georgina Rodríguez en mi jet. ¿Llevamos el Moet, las fresas…?», bromeaba Paz Padilla sobre la oportunidad que tuvo de montarse en un jet privado. «Ya estamos despegando, nos vamos a Barcelona, y a ver cuándo viene el Moet Chandom», decía mientras disfruta de esta increíble experiencia.

