La presentadora responde a las críticas de Risto Mejide y ha matizado sus declaraciones sobre la pseudociencia.

El inminente estreno de ‘Todo es verdad’, el nuevo programa de Risto Mejide y Marta Flich en el prime time de Cuatro, llega cargado de polémica. La primera entrega del programa habla sobre las pseudociencias y el presentador no ha dudado en calificar a Paz Padilla como una de las víctimas de este tipo de creencias. De hecho, la emisión incluye testimonios de la presentadora defendiendo las virtudes de la biodescodificación. ««Mi amiga es biodescodificadora y es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones», dice.

«Pido disculpas, que nadie me malinterprete»

A Risto las afirmaciones de su compañera de Mediaset le parecen más que cuestionables, por lo que la actriz y presentadora ha salido al paso y ha matizado sus palabras. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales ha dejado clara cuál es su postura al respecto. «Quiero pedir disculpas porque creo que no me expliqué bien o se me ha entendido mal», arranca en Stories de Instagram. «Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación me refiero a las emociones. A cómo interpretar las emociones y ayudar a entenderlas y sobre todo lo que a mí me ha ayudado, que es la meditación».

«Estoy totalmente en contra de esa pseudociencia en las que hablan de curaciones milagrosas«, añade. «Nunca abandonéis los tratamientos de quimioterapia, ni de radioterapia. De verdad que no. Yo lo que ha aprendido en este proceso es a entender las emociones, y a meditar… por eso recomiendo lo que a mí me ha ayudado. Por favor, pido disculpas. Que nadie me malinterprete», zanja.

Las declaraciones de la gaditana dan respuesta a las palabras de Risto Mejide en el avance de su nuevo programa. Un espacio que lleva por lema: «Las mentiras duelen, las verdades matan». Y en el que señala: «No estoy exagerando nada si digo que va a haber un antes y un después en esta casa y fuera de esta casa. La emisión de este avance va a levantar alguna ampolla que otra».

Asimismo, en el vídeo promocional de ‘Todo es verdad’ aparecen varias personas que han llevado a cabo tratamientos similares. Entre las imágenes, obtenidas por una cámara oculta, se puede ver cómo alguien afirma que se puede acabar con un tumor en el pecho llorando y que los órganos del cuerpo están sujetos a los sentimientos y factores externos como el trabajo o una ruptura sentimental. No cabe duda de que el reportaje de investigación que dará mucho que hablar. No en vano ya ha empezado poniendo en tela de juicio el testimonio de una de las grandes estrellas de la cadena, Paz Padilla .