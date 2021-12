Paz Padilla, Anne Igartiburu y María del Monte han compartido confidencias de cara a la noche más mágica del año, la del 31 de diciembre. Las tres darán las Campanadas en Telecinco, La 1 y Canal Sur, respectivamente. O eso es lo que las tres esperan. Y es que Paz Padilla ha confesado en la conversación que ha dado positivo en coronavirus, lo que le ha obligado a pasar la Nochebuena y el Día de Navidad sola. «Ha sido muy triste. Ha sido un año muy triste ya que además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado separado por culpa del coronavirus. Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna no cogió el covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando. Fue muy triste», ha dicho.

Paz Padilla asegura que podrá estar dando las Campanadas en Vejer de la Frontera

Aunque Paz Padilla ha confesado que ha sido positivo en coronavirus y ha pasado el confinamiento sola, en principio podría ponerse al frente de las Campanadas para Telecinco. Según ha contado la humorista, ya está curada. Sin embargo, seguramente desde la cadena harán unos tests previos a la gran cita del año, lo que podría dejar fuera a Paz Padilla en el caso de que todavía tuviera alguna carga viral. A pesar de esto, Paz se encuentra tranquila y confiesa que ha pasado el coronavirus como un «catarro fuerte». «Ahora ya con el Ómicron no es grave, pero claro la gente con el pasaporte covid ha ido infectando de covid a todo el mundo. Yo estoy limpia, me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos», ha dicho.

Hay que recordar que Paz Padilla había viajado unos días a Cádiz por motivos de trabajo y de paso estar junto a los suyos. En una de esas reuniones podría haberse contagiado de coronavirus. En un principio, Paz Padilla podría estar presente en Vejer de la Frontera el próximo 31 de diciembre para despedir el año junto a Carlos Sobera. Sin embargo, hay que estar pendientes de los avances sobre su estado de salud por si hay algún cambio de última hora.

Es la segunda vez que la humorista ha dado positivo en coronavirus

Fue en marzo de este año, cuando Paz Padilla anunció que tuvo que pasar por un ingreso hospitalario debido al coronavirus. «Quiero decir que hoy hace catorce días que me infecté del covid. Los primeros días la verdad es que fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá, pero bueno. Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una opresión en el pecho y me costaba respirar», comenzó diciendo. Al llegar al hospital, Paz Padilla ha revelado que le «hicieron una placa y vieron que tenía unos niveles muy alterados y algunos problemas de coagulación. Entonces decidieron dejarme ingresada. He estado ingresada en la Unidad de covid, he estado tres días sola en la habitación», dijo por aquel entonces.