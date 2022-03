El despido de Paz Padilla a finales de enero provocó que dejara de tener relación con Mediaset. De la noche a la mañana la humorista dejó de trabajar en ‘Sálvame’, de hecho, les ha denunciado por despido improcedente. Tras trece años de contrato reclama sus derechos como trabajadora, sin embargo, hay un detalle que la sigue vinculado a la cadena de televisión. Lejos de borrar de un plumazo su pasado con el programa, en SEMANA nos hemos percatado que Paz Padilla continúa poniendo en su biografía que trabaja en ‘Sálvame’, aunque no aparezca en el plató desde hace dos meses. Y es que fue el pasado 20 de enero cuando presentó por última vez el formato vespertino, el cual, por cierto, está sufriendo grandes cambios en la actualidad.

Paz Padilla, a diferencia de otros famosos, ha querido mantener intacto este detalle, quizás hasta que se resuelva este asunto entre ella y Mediaset el próximo 31 de mayo. Será entonces cuando intenten llegar a un acuerdo en el Juzgado de lo Social número 47 de Madrid y quizás así acuerden el importe de la indemnización que Paz Padilla reclama a sus jefes. Aunque ella asegura no guardar rencor, quiere que le paguen lo que ella cree que merece. Una abogada que está autorizada por la cómica ha dado detalles sobre el problema legal al que se enfrenta y ha explicado que «los demandados son Mediaset, PubliEspaña y La Fábrica de la Tele” y que Padilla exige “que se declare la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales”. En el caso de que el juez considerara que existe un despido improcedente, la presentadora pide “una indemnización adicional por un importe de 20.000 euros”, ya que “se le habría vulnerado su derecho a la libertad de expresión”.

Paz ni ha eliminado el micrófono en el que señala que trabaja en ‘Sálvame’, ni tampoco ha borrado sus fotos en el plató o junto a sus compañeros. No reniega de lo que vivió en este espacio de televisión, pues también fue partícipe de momentos muy especiales, como el calor que le proporcionaron todos los colaboradores cuando regresó tras perder a su marido. A este revés profesional, se suma también los malos datos que logró presentando las Campanadas junto a Carlos Sobera en 2021 y el cierre temporal de su tienda de ropa en Cádiz, la cual avanzó SEMANA en exclusiva. La comunicadora no está viviendo su mejor momento, pero ella prefiere hacer caso a aquello de ‘al mal tiempo, buena cara’, por lo que procura disfrutar todo lo que puede junto a sus amigos en su tierra, donde se mudó hace unos meses.

Esta revista publicó en exclusiva que Paz Padilla acababa de comprarse un espectacular piso en Cádiz por casi un millón de euros, el cual había reformado a su gusto. Aunque ahora debe hacer frente a varias hipotecas, Paz asegura estar tranquila y sobre todo feliz con su vida: «Dicen: ‘Despedida Paz Padilla’. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy ‘open to work'».

