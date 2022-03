Este martes saltaba la noticia de que David Valldeperas y Alberto Díaz habían sido despedidos de ‘Sálvame‘ por las bajas audiencias que estaba consiguiendo el programa durante las últimas semanas. Sin embargo, poco tiempo después de esta publicación, el primero de ellos aparecía en el plató del programa de Telecinco consiguiendo que la audiencia no entendiera nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Había sido despedido o no? Jorge Javier Vázquez también bromeaba con esto y aunque en un principio el director de ‘Sálvame’ aseguraba que no se iba a mover de ese plató, hemos hablado con él en exclusiva. David Valldeperas ha confirmado a SEMANA su marcha de ‘Sálvame’: «Salimos del programa para hacer otras cosas», nos cuenta.

Los nuevos retos profesionales a los que se enfrentan David Valldeperas y Alberto Díaz

David Valldeperas y Alberto Díaz dejan su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, pero nada tiene que ver con un despido ni con los datos de audiencia del programa de la tarde. La productora de ‘La Fábrica de la Tele’ ha confiado en ellos para buscar nuevos proyectos. Por este motivo, les ha dejado a un lado de llevar las riendas de ‘Sálvame’ para que se centren en crear nuevos productos que reinventen la actual programación de la cadena. Hay que recordar que David Valldeperas y Alberto Díaz han estado al frente de este programa durante muchos años. Sin embargo, es momento de que se enfrenten a nuevos retos profesionales y dejar paso a nuevos rostros.

El todavía director del programa presentado por Jorge Javier Vázquez no ha querido entrar en más detalles pero, al parecer, su salida de ‘Sálvame’ será en los próximos días. La información que manejaba ‘Bluper’, asegura que a partir del próximo lunes sería Óscar Cornejo, consejero delegado de la productora, quien ejerza el papel como directo en ‘Sálvame’. Además, el citado medio también informa que David Linares, hasta ahora director de ‘Socialité‘, se hará cargo de la subdirección del espacio de las tardes de Telecinco junto a otros dos profesionales que continuarán en su puesto.

‘Sálvame’ está en continúo cambio desde hace unos meses

No es de extrañar este movimiento en la productora. Y es que poco a poco van añadiendo pequeños cambios para conseguir mejorar los datos de audiencia en ‘Sálvame’. Como fue el caso de la creación del ‘Lemon Tea’, una nueva vuelta de tuerca que la dirección de ‘Sálvame’ tomó para intentar subir las audiencias. En esta franja, de 16.00 a 17.00 horas, tanto María Patiño como Terelu Campos analizan la actualidad de la crónica social, dándole un aire más distendido y charlando como dos amigas que toman el té en casa. Otro cambio llegó con el fichaje de Adela González Acuña como presentadora en el espacio de la tarde de Telecinco.

Sin embargo, la marcha de David Valldeperas y Alberto Díaz no sería con motivo de la audiencia del programa. Tal y como hemos dicho anteriormente, el verdadero motivo sería que ambos se van a poner a trabajar codo con codo para crear nuevos proyectos y productos para la pequeña pantalla. Desde ‘La Fábrica de la Tele’ confían en ellos para que se pongan a trabajar en futuros programas que puedan reinventar la actual programación y renovar así algunos de los espacios de televisión que se están emitiendo ahora en la pequeña pantalla.

