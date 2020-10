Paz Padilla ha querido posicionarse en la guerra abierta que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La presentadora dice entender el dolor del hijo ante la carencia de besos de su madre. Vea el vídeo, porque también habla de otras polémicas

Paz Padilla no solo es presentadora de ‘Sálvame’, uno de los programas del corazón más cañeros de la televisión, sino que también es madre y es hija. Esto le hace entender el difícil momento por el que atraviesa tanto Isabel Pantoja como Kiko Rivera, ahora distanciados y con una guerra abierta y retransmitida en directo en los medios de comunicación. Una complicada situación en la que la presentadora ha tomado partido, para defender ambas posturas contradictorias: “La fácil es no exigirle a la otra persona lo que no te puede dar. Todo el mundo no es perfecto, ni siquiera una madre. Él dice que necesitamos tener dos personas que nos toquen las narices a nuestro alrededor para ver que la vida no es fácil, que te acostumbre a entender que esa persona no es perfecta”.

Paz Padilla ha entrado de lleno a valorar la guerra que mantiene enfrentados a Kiko Rivera e Isabel Pantoja, sintiéndose más cercana a entender el sufrimiento que vive ahora el Dj, que reclama públicamente y muy dolido el amor que siente que le falta de su madre. Unos besos que no terminan de llegar a pesar de vivir a tan solo una hora y media de distancia y que ha provocado que el marido de Irene Rosales estalle contra su madre, centrando de nuevo el ojo del huracán mediático sobre el clan Pantoja.

Pero Paz Padilla no solo ha valorado el complicado panorama familiar del clan Pantoja en tan delicados momentos. También ha opinado sobre otros temas de actualidad candente, como el criticado estreno de Gloria Camila Ortega como actriz de una serie de La 1, así como hablar también de su propia situación personal, tras la muerte de su madre, su marido y con una pandemia sobre nuestros hombros a la que no terminamos de vencer. Vea la entrevista de Paz Padilla para ‘Europa Press’ en el vídeo.