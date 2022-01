Paz Padilla vuelve a colocarse en el centro de la polémica por sus últimas declaraciones sobre la relación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Después de estar en el ojo del huracán por no acudir al homenaje de Chiquito de la Calzada y por su discurso negacionista sobre las vacunas por el que incluso su compañera, Belén Esteban, la atacó con dureza, comienza el año convirtiéndose en Trending Topic, #PazPadillaFueraDeLaTele. ¿Qué ha ocurrido para que los internautas sentencien de esta forma a la humorista y presentadora?

Paz Padilla, sobre Rocío Flores y Rocío Carrasco: «El amor puede con todo»

Este martes en la tarde, ‘Sálvame’ debatía sobre la relación y la posible reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Durante el programa, Paz Padilla hizo unas declaraciones que le han vuelto a poner en el ojo del huracán. Para entenderlas bien, hay que recordar que madre e hija rompieron su relación después de la «paliza» que la joven propició contra su progenitora. Esto supuso un antes y un después entre ellas. Por este motivo, los internautas no entienden la posición de Paz, que asegura que «el amor lo puede todo», dando a entender que aunque te peguen una paliza, si hay amor todo se puede perdonar. Además, daba una cuestionada solución para que se reconciliaran: encerrarlas en una habitación.

Kiko Hernández, que siempre se ha mostrado a favor de Rociíto, no entendía cómo su compañera podía estar diciendo tal discurso en directo y ante millones de espectadores. Sobre todo después de que en la serie documental, Carrasco hablara tanto del presunto maltrato físico y psicológico al que se enfrentó y que derivó en un intento de suicido. «Paz no, el amor no lo puede todo porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, por el amor de Dios», le recriminó Kiko Hernández. Sin embargo, la presentadora seguía con su posición fija: «Sí, lo puede. El amor, sí. El amor como amor, como concepto, el amor incondicional, el amor generoso, el amor en el que me antepongo por amor. Mi rabia, mi odio, mi envidia. Todo. Si hay amor, olvidamos el rencor y olvidamos lo que ha sucedido», dijo. Puedes ver el discurso íntegro de Paz Padilla en el siguiente vídeo. Dale al play.

Vídeo: Telecinco

Los comentarios que ha recibido Paz Padilla tras sus polémicas declaraciones

Estas palabras sentaron como un jarro de agua fría a muchos internautas, que pidieron incluso su despido fulminante de la cadena privada. «Intolerable que Paz Padilla esté diciendo estas cosas, está realizando violencia mediática contra las mujeres maltratadas», «El mensaje que ha transmitido hoy esta mujer no se puede permitir. El maltrato es un tema muy serio y decir que el amor lo puede todo es romantizar algo horrible» o «Alguien tiene que tomar medidas porque no se pueden consentir estas barbaridades en televisión. Si Paz Padilla está mal, que se retire o que la retiren porque está haciéndole daño a mucha gente» son algunos de los comentarios que los internautas han compartido en sus perfiles de redes en contra de la presentadora.

Está claro que Paz Padilla no se ha sabido explicar. Quienes la conocen aseguran a SEMANA que “ella está en contra del maltrato físico y psicológico. No se refería a eso. Ella quería decir que con amor madre e hija podrían sentarse a hablar y a intentar solucionar las cosas. Y que después de tantos años, hay cosas que se pueden perdonar para dar una segunda oportunidad, y más cuando se habla de una madre y una hija”. Estas mismas personas nos aseguran que “Paz está atravesando unos días complicados. Ha pasado Nochebuena sola por culpa del Covid, son días en los que echa mucho de menos a su marido, los datos de audiencia de las Campanadas han sido malos, sabe que ha metido la pata con el tema de la vacuna… Y ahora esto de sus declaraciones de ayer. Son muchas cosas juntas en muy poco tiempo”.