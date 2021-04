La presentadora de ‘Sálvame’ ha justificado su desplazamiento a Zahara de los Atunes después de recibir un sinfín de críticas en sus redes sociales.

Este viernes, Paz Padilla desataba la polémica a través de sus redes sociales después de publicar varias imágenes y vídeos de su llegada a Zahara de los Atunes con motivo de la apertura de su tienda. Ante esto, un sinfín de usuarios corrieron a comentarle en su cuenta de Instagram para acusarla de que tan solo un día después de apelar en ‘Sálvame’ a la responsabilidad social ella se estaba saltando las restricciones que se han impuesto en Semana Santa. Sin embargo, la presentadora de Telecinco ha justificado su visita a Cádiz poniendo así fin a todo tipo de especulaciones y comentarios.

A través de sus historias de Instagram, Paz Padilla ha insistido en que su viaje a Zahara de los Atunes se debía a motivos laborales puesto que ante la inauguración de su tienda en el pueblo gaditano tenía que estar presente para firmar los contratos de las dependientas de la misma.

«Soy una empresaria, tengo una tienda que se abre en Semana Santa, este fin de semana. A partir de aquí, estará abierta todo el verano. Tengo que contratar a gente porque no puedo hacerlo a distancia«, comenta. De la misma forma, la jurado de ‘Got Talent España’ insiste en que la semana pasada se encontraba en Madrid y que volverá a la capital española en unos días también por motivos de trabajo: para estar al frente del espacio de las tardes de Telecinco y presentar su libro, ‘El humor de mi vida’.

Por otra parte, criticada también por el hecho de reunirse con sus hermanos en una terraza de Zahara de los Atunes, Paz Padilla se ha mostrado afortunada por poder reunirse con ellos después de que esta permaneciera ingresada en el hospital durante tres días a consecuencia del coronavirus. «Tengo la suerte de que mis hermanos están aquí… Es verdad que he estado ingresada y confinada y mis hermanos tenían ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay», sentenciaba.

De la misma manera, Paz Padilla se ha encargado de compartir minuto a minuto todos los detalles de la apertura de su tienda. Así, gracias a su cuenta de Instagram, hemos podido ser testigos de la firma de contratos de las empleadas del establecimiento, así como de un exclusivo pase de modelos (protagonizado por la humorista) para mostrar las prendas de la misma.

Sus explicaciones no consiguen convencer a sus seguidores

Sin embargo, a pesar de justificar que su viaje estaba motivado por razones laborales, lo cierto es que al poco tiempo su última publicación en Instagram se han lanzado a criticar nuevamente sus palabras. «¿Trabajo? Ay calla, ¡¡es verdad!! Ya que tiene que despachar ella personalmente a sus clientes porque ha dado vacaciones de semana santa a sus trabajadoras», «Poca empatía», «Paz, en estos momentos estos mensajes no ayudan, crispan», «Vaya morro y eso que estuvo ingresada podía predicar con lo que dice», «Y no digáis que es por trabajo, que hay mucha gente que por culpa de estos irresponsable se llevan mucho tiempo sin poder trabajar y llevar un sueldo a su casa. Esta señora está forrada. No necesita ir a la tienda», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.