Paz Padilla ha revelado que ha recibido el alta médica después de haber pasado tres días ingresada en el hospital por coronavirus, una noticia que no ha compartido con sus seguidores hasta ahora. Ha relatado cómo ha vivido la enfermedad y la importancia de cuidarnos en estos momentos que un virus anda suelto y no sabemos cómo puede afectar a nuestro organismo. La actriz ha compartido su emocionante testimonio, con la voz quebrada, ya desde su casa tras varios días ingresada en el Hospital Quirón Pozuelo de Alarcón.

«Quiero decir que hoy hace catorce días que me infecté del covid. Los primeros días la verdad es que fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá, pero bueno. Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una opresión en el pecho y me costaba respirar«, ha comenzado relatando. Paz Padilla, muy nerviosa, ha contado que «entonces me acordé mucho de mi amigo Jordi, que me decía cuando me llamó por teléfono, «Paz por favor a lo más mínimo que tengas vete al hospital. No esperes» y entonces le hice caso y me fui a la Quirón».

Al llegar al hospital, Paz Padilla ha revelado que le «hicieron una placa y vieron que tenía unos niveles muy alterados y algunos problemas de coagulación. Entonces decidieron dejarme ingresada. He estado ingresada en la Unidad de covid, he estado tres días sola en la habitación». La actriz y presentadora, que siempre se ha caracterizado por su fortaleza, ha contado lo mal que lo ha pasado: «Como comprenderéis ha sido un poco difícil porque estás sola, porque no sabes que va a pasar, no sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar».

Paz Padilla ha revelado que «ha sido una gran incertidumbre pero luego ya estoy mejorando y me dieron el alta. Quiero dar las gracias al personal sanitario y a los internistas. Todo el mundo súper cariñosa conmigo porque yo estaba un poco asustada y me decían «venga Paz, que todo va a ir bien». Entraban en las habitaciones e iban con sus Epis. Había una chavala, Marta, que se ponía frases y a lo mejor eran fuerza, ánimo o vas a salir de esta».

La actriz ha confesado que ya se encuentra en mejor estado de salud: «Estoy bien, estoy prácticamente recuperada, ya tengo anticuerpos y la prueba de antígenos ya ha dado negativa«. Pero ha querido mandar un mensaje y concienciar a la sociedad de la importancia de protegernos y proteger a los que más queremos: «Lo que está claro es que no sabes nunca como tu cuerpo va a reaccionar contra el covid. Yo soy una persona deportista, no tengo ninguna patología, no tomo ninguna medicación, todo lo que tomo es ecológico. Tengo 51 años y bueno que nunca pensé que iba a pasar por esto», cuenta.

Paz asegura que «La verdad es que estar en la planta del covid.. había gente de muchas edades, gente muy joven… Quiero dar las gracias a esos amigos míos que son médicos y nunca me abandonan». También ha tenido unas bonitas palabras para su hija, Anna Ferrer: «También quiero acordarme de mi hija Anna, que sé que lo ha pasado muy mal, que aunque se hacía la fuerte como una mujercita yo sé que en el fondo estaba muy angustiada. Y bueno, a todos mis hermanos, que los he tenido al pie del cañón 24 horas».