Paulina Rubio, tras los pasos de Isabel Pantoja: será premiada en el Orgullo de Madrid

Después de su último viaje a España, que algunos han calificado de polémico, "la chica dorada" Paulina Rubio tiene previsto regresar a nuestro país en las próximas semanas. El motivo de su nueva visita es muy significativo: recoger el testigo de Isabel Pantoja. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, la reconocida cantante mexicana ha sido la elegida este año para recibir el prestigioso Premio Mr. Gay España 2023. Será el próximo 30 de junio, en la Plaza de España de Madrid, en el marco de las fiestas del Orgullo Gay 2023.

Paulina Rubio, galardonada con el Premio Mr. Gay España 2023

La cantante se subirá al escenario para recoger dicho galardón y ser la actuación estrella de la gran final del certamen. No cabe duda de que Paulina Rubio es una artista muy reconocida por su talento y carisma. Además, la mexicana se ha convertido en un icono musical a nivel mundial. Juan Martin Boll y Nano García, directores de JN Global Project, organizadores de este evento, han mostrado su entusiasmo por tener la oportunidad de reconocer a Paulina Rubio, por su trayectoria y su labor en la unión de la comunidad LGTBI+ latinoamericana y española.

Esta noticia le ha pillado a "la chica dorada" en Miami, donde ha regresado para seguir con la promoción de su último single 'No es mi culpa'. Pero, ¿Qué siente Paulina Rubio tras conocer que ha sido la elegida este año para recoger el relevo de Isabel Pantoja? “Es un gran honor que me entreguen este premio y estoy súper feliz de poder revivir este reconocimiento junto a mi querido público español, en Madrid. Vamos a disfrutar juntos la igualdad para todos” ha declarado Paulina Rubio cuando le han comunicado este reconocimiento.

El regreso de Paulina Rubio: este será su alojamiento

Según ha podido saber SEMANA, la artista tiene previsto llegar a Madrid unos días antes. Viajará en Bussiness, acompañada de su representante y de una o dos personas más. Una vez en Madrid, la artista se alojará en el hotel de cinco estrellas, VP Plaza de España Design. Lo hará en la misma suite que lo hizo Isabel Pantoja. A pesar de ser señalada, muchas veces, como una diva, Paulina no ha pedido ningún privilegio fuera de lo normal. Aquí podrá continuar con su promoción y reencontrarse con amigos como Rocío Carrasco, a la que considera como una hermana.

Sin embargo, todo no es felicidad para la mexicana. Según el entorno de la artista, Paulina Rubio está molesta con las últimas declaraciones que ha hecho el padre de su hijo mayor, Nicolás Vallejo-Nágera. Colate mostró su malestar con ella cuando se enteró que estaba en España para realizar algunas entrevistas. Unas intervenciones que algunos han calificado de surrealistas y a las que el ex de Paulina reaccionaba así: “Pensaba que estaba en Miami con nuestro hijo. A mí me duele como padre que mi hijo tenga que vivir lo que vive. Podría ser todo más fácil y más bonito. Estamos adaptados a la situación, lo entiende y lo llevamos bien”. ¿Cómo se tomará Colate este reconocimiento que va a recibir Paulina Rubio en nuestro país?