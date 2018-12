“Por muchos más años, muchas más risas, muchos más abrazos que saben a gloria… por mis Pencas cerca siempre. ¡Os quiero, amigas!”. Con estas palabras bendecía Paula Echevarría la reunión navideña que ha celebrado junto a su grupo de chicas, ‘Las Pencas’.

El restaurante Floren Domezáin, uno de los locales gastronómicos de referencia de la capital, fue el lugar escogido para reunirse con motivo de estas fechas tan entrañables. Allí, la asturiana compartió risas, confidencias y experiencias con Isabel Navarro, mujer de Poty del Castillo; Elena Hernández, de la agencia de comunicación Just Be; Sonia, pareja del ex futbolista Miguel Melgar; Alicia Hernández, directora creativa de Dolores Promesas; y Ana Tenorio, representante de la propia Paula.

Los regalos baratos de ‘Las Pencas’

La cena tuvo mucho brilli brilli, presente en el look de todas las chicas, así como todos los ingredientes para hacer inolvidable la noche. Pero hubo algo que llamó mucho la atención, el regalo de amigo invisible que le tocó a Paula Echevarría: una sudadera estilo navideño de Primark.

La asturiana lo recibió encantada, demostrando así que pese a que tenga un armario lleno de primeras firmas, no tiene problema alguno en lucir con una prenda low cost y accesible para todos los bolsillos. De hecho, el vestido de lentejuelas plateadas que lució para la cena de Navidad de ‘Las Pencas’ pertenece a Stradivarius y cuesta tan solo 39,90 euros. También fue llamativo que Paula eligiese como regalo sus propios perfumes.

La intérprete vive días felices. A la reunión con sus amigas hay que sumarle el viaje a Málaga que efectuó el pasado fin de semana para estar con Miguel Torres. Ahora que se cumple un año de relación han aparecido los primeros rumores de crisis entre ambos, motivados por la distancia que separa sus caminos.

No obstante, esto no parece ser un problema para Paula Echevarría, que atajó así la polémica hace unos días: “No es un trauma seguir con la relación a distancia. De momento, yo estoy muy bien así y él también. Las cosas llevan su ritmo. Yo tengo una niña… y creo que las cosas están bien como están. No tengo nada de prisa, todos tenemos planes de futuro, pero la vida lleva su ritmo”.

