Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La asturiana ha reventado las redes sociales pero esta vez ha sido gracias a una faceta muy poco conocida de ella (por lo menos públicamente) y que muestra con cuentagotas a sus seguidores. Hablamos de su lado más íntimo, ese en el que expone en Instagram los sinceros sentimientos a su pareja. Su felicitación de fin de año a Miguel Torres ha conseguido convertirse en un éxito, hasta el punto de que acumula casi 200.000 likes.

La declaración de Paula Echevarría no podía ser más bonita: “Gracias por buscarme… por querer que confiara en ti… por querer demostrarme que valía la pena… por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre… por ser amigo, pareja, amante,.. enfermero, cocinero y lo que haga falta… por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor. Estoy TAN orgullosa de ti mi amor”, escribía.

La actriz cerraba su mensaje con un elogio a Miguel Torres: “No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas… después de lo que me has dado tu este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida. ¡FELIZ PRIMER ANIVERSARIO! Te adoro”.

Enseguida, su timeline se ha llenado de mensajes de apoyo a su relación como “cuánto me alegro”, “preciosa pareja” o “qué viva el amor”. Como siempre, también había algún que otro detractor que ha aprovechado para verter sus críticas, pero han sido los menos.

La pareja ha pasado la última semana del 2018 juntos, bien avenidos y en familia, en Candás, la localidad natural de Paula. Una circunstancia que ha hecho que se agudice en ellos su sentimiento. No están acostumbrados a pasar largas temporadas juntos dada la distancia que les separa y están aprovechando al máximo esta oportunidad. Paula Echevarría ha vuelto a encontrar el amor y está decidida a abrazarlo y a que nada falle esta vez. El 2018 ha sido el suyo, pero ¿será este 2019 cuando pasen por el altar para dar un paso más en su relación?

