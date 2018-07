Paula Echevarría manda un contundente mensaje a los que la critican

Paula Echevarría lleva unos días disfrutando de la compañía de sus padres y su hija Daniella en el hotel Meliá Sancti Petri en Cádiz. Desde allí, no ha parado de compartir instantáneas en las que se ven todos los planes que está haciendo junto a ellos, demostrando que se lo está pasando en grande.

Días de playa, noches de cenita y algún que otro día, de festival. Aprovechando su estancia en el sur, Paula Echevarría ha llevado a su hija al Festival Concert Music de Sancti Petri, donde actuaban hace unos días los ídolos de Daniella, el grupo musical ‘Sweet California’. Como una VIP, la pequeña bailó las canciones de sus ídolos desde el mismo escenario.

La actriz de ‘Los Nuestros 2’ compartió un vídeo de su hija bailando y no tardó en recibir un aluvión de críticas por el lugar privilegiado desde el que vio Daniella a sus ídolos. “Viva la pasta, y los enchufes”, “Ojalá a todas las niñas se les diera esa oportunidad, no por ser hija de… Después de mayores serán creídas, pero claro, normal, si ya se les trata como alguien cuando son solo niños”, “Si fuera Pepita Pérez no estaría en el escenario, pero como es hija de… qué injusta la vida, con dinero todo se puede”.

Paula Echevarría ha leído todos los mensajes desde la playa de La Barrosa y desde allí no ha dudado en mandarle un ‘recadito’ a sus ‘haters’, con besito incluido: “Besos para todos! Hasta para los que les ofende tanto todo lo que hago y digo… Bueno, para esos más, porque vaya sufrimiento lleváis! 😅 #QueLaFuerzaOsAcompañe #VivaLaGenteQueSeAlegraPorLosDemas”, escribió contundente.