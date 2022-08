Paula Echevarría está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. A pocas semanas de estrenarse como jurado de ‘Got Talent España‘, la actriz desconecta de su realidad y recarga pilas en Marbella en compañía de los suyos. La influencer es fiel a sus tradiciones y este año no podía no pasar unos días en la Costa de Sol. Un lugar especial para ella y en donde además sopla las velas. Este domingo, la protagonista de ‘Velvet’ cumple 45 años y lo hace en medio de unas divertidas vacaciones en familia.

Paula Echevarría está disfrutando de sus tradicionales vacaciones en Marbella junto a Miguel Torres y sus dos hijos, el pequeño Miki y Daniella, que está a punto de cumplir 14 años. La actriz cumple este 7 de agosto 45 años en uno de los mejores momentos de su vida. Soplará las velas rodeada de los suyos en una celebración muy especial y diferente a la del año pasado. En 2021, la influencer viajó hasta Asturias para disfrutar de una comida familiar con los suyos y aprovechó la noche para tener una cita muy especial con el exfutbolista.

En estos días, Paula Echevarría desconecta de su realidad, de su día a día y recarga las pilas antes de volver a su rutina. Así, gracias a sus redes sociales la hemos podido ver disfrutando de los mejores planes en la Costa del Sol y protagonizando bonitos posados en la orilla de la playa mientras que luce sus mejores looks veraniegos y pasa tiempo con Miguel Torres. Además, ha estado presente en las fiestas más relevantes de la noche marbellí junto a su pequeña Daniella. Sin embargo, uno de los mejores recuerdos que se va a llevar de este verano es su asistencia al concierto de C. Tangana. Una velada inolvidable de la que aseguró que volvería hasta mil veces.

Acumulando recuerdos con el pequeño Miki

Es el segundo verano del pequeño Miki y Paula Echevarría no duda en acumular nuevos recuerdos junto a él. Los días en la piscina con su hijo pequeño son un chute de energía para ello y se muestra emocionada con el hecho de ver las cosas a través de los ojos de él. «¡Mi disfrutón de mi vida! Todas tus primeras veces es como si también lo fueran para nosotros… Todo lo que vas descubriendo es como si también lo descubriéramos nosotros… es tan apasionante como agotador vivir la vida con un pequeño tan despierto y con tantas inquietudes como tú…», llegó a escribir la actriz junto a varias imágenes de su hijo en común con el exfutbolista.