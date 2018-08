5 La felicitación de Paula

Paula también ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su niña: “Felicidades mi princesa!!!! 🎂 Hoy hace 10 años que naciste.. 👶🏻 Y cada día, desde entonces, me has hecho la mujer más feliz del mundo! Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil! 💖 Probablemente yo te haya enseñado muchas cosas en todos estos años pero ni te imaginas la cantidad de cosas que tu me has enseñado a mi.. Te quiero más que a mi vida ❤ y mi única meta es que seas FELIZ hoy y siempre! 😃”, escribe la actriz.