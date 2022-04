Este jueves Patricia Pardo y Ana Terradillos debían mostrar sus dotes como cocineras ante la audiencia en ‘El programa de Ana Rosa’. Cada una de ellas ha preparado una tortilla de patatas y la ha llevado hasta el plató, una competición que ha dado mucho que hablar, pues no ha estado exenta de pullas. «La mía tiene mejor figura, no es por nada», comenzaba diciendo Ana. Sin embargo, la gallega no se creía que su compañera hubiera sido la creadora de este plato, tal y como ha dicho en directo. «Quién se va a creer que Ana Terradillos, que no puede ni levantarla, que le haya dado la vuelta a eso. El pan lo has sacado del mismo sitio donde has comprado la tortilla», respondía Patricia Pardo.

Ana Terradillos VS Patricia Pardo: LA MEJOR TORTILLA DE PATATAS 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #AR7A pic.twitter.com/Dbqi3nUO31 — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 7, 2022

En ese instante, Terradillos se armaba de valor y le mencionaba a su actual pareja, quien cree que podría haberle echado una mano para ganar a su contrincante. «Ella no se lo cree porque ella es así. He tenido la suerte del principiante. Por cierto, la tuya ¿la has hecho tú o te la han hecho? Digo a lo mejor Christian ha participado también cortando las patatas…«, decía Ana atacando entre carcajadas a su compañera. Lejos de enfadarse, Patricia Pardo negaba mientras se reía con la broma de que su novio hubiera tenido algo que ver en esta tortilla: «Qué mala, qué golpe más bajo. Venga va, ya te digo yo que no». En ese instante, cambiaba de tema y se lanzaba a probar la tortilla de patatas de Ana, no obstante, no terminaba de convencerle al probar solo un bocado. «Esto es huevina, esto no es ni huevo de verdad«, comentaba.

Una reacción similar a la de su compañera, que estaba segura de que Terradillos no había utilizado huevo, sino huevina, el nombre con el que conocemos coloquialmente al huevo líquido pasteurizado, tan común en la hostelería y que, a su vez, evita la salmonelosis. Ana, por su parte, le recriminaba «no haber pochado la cebolla», ingrediente que no le gusta y que hubiera querido evitar a toda costa. «Qué morro tienes tía», comentaban. Solo unos segundos después, se iban a publicidad, por lo que la ganadora del concurso es una incógnita todavía. Patricia Pardo sorprendía con una tortilla con patata, cebolla, pimiento y chorizo, a diferencia de Ana, que apostaba por una tortilla básica y sin más ingredientes que los principales.

