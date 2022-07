Parecía imposible, pero ha sucedido. Patricia Pardo ha entrevistado a su pareja, Christian Gálvez, ante millones de espectadores y, aunque el motivo de su encuentro en plató nada tenía que ver con su relación, ha sido inevitable analizar cada una de sus reacciones ante las cámaras. Justo horas antes de que se estrene ‘Esta noche gano yo‘, el presentador ha acudido a ‘El programa de Ana Rosa‘ para promocionarlo en Telecinco y conseguir enganchar a la máxima audiencia, eso sí, bajo la atenta mirada de su novia. Sin previo aviso Joaquín Prat ha anunciado la visita que este martes 26 de julio iban a recibir, un momento en el que la gallega no ha podido evitar sonreír.

A pesar de que Patricia Pardo ha estado en el mismo sofá, lo cierto es que no ha hecho ninguna pregunta, una actitud que ha llamado la atención de sus compañeros. «Es que me lo sé todo…», ha dicho la presentadora con una media sonrisa. «¿Es la primera que estáis juntos en un plato?», le preguntaba Alessandro Lequio, a lo que respondía la de Galicia: «¿Es que no se nota, cari?». Las chanzas y la tensión, en este caso buena, se palpaba en el ambiente, algo que por supuesto no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

¿Viven juntos ahora?

El tonteo, aunque velado, no ha dejado de sucederse y es que la complicidad que existe entre Christian Gálvez y Patricia Pardo es más que evidente. El presentador ha acudido junto a su compañera Carolina Cerezuela, con la cual se colará en miles de hogares españoles este verano. «No te vas a creer de dónde vengo. De regar las plantas, las suyas y las mías», ha dicho, unas palabras con las que podría haber dejado caer que ya viven juntos. Cabe señalar que Christian ha puesto en venta la casa en la que vivió todo su matrimonio con Almudena Cid, una operación inmobiliaria con la que cerraría ese capítulo sentimental.

Su romance salió a la luz hace aproximadamente cinco meses y, desde entonces, no han dejado de prodigarse su amor a los cuatro vientos, es especial, Christian a Patricia. Es habitual verles pasear o incluso viajar fuera de nuestras fronteras, ejemplo de ello, cuando hace tan solo unos días fueron vistos en Egipto. La pareja disfruta al máximo del otro y ahora todo el público ha sido testigo de cómo marcha esta relación que tantos titulares ha copado últimamente.

Su relación saltó a los medios en febrero, tres meses después de que Christian Gálvez rompiera su matrimonio con Almudena Cid. Para la gimnasta fue un durísimo golpe, pero el comunicador pasó página junto a la presentadora de televisión de la que afirma estar profundamente enamorado. Una vez más ha vuelto a demostrarlo, aunque esta vez lo ha hecho en directo y con muchos ojos puestos en ambos.