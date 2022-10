Patricia Donoso se ha convertido en el descubrimiento del año para ‘Sálvame‘ gracias a su aparición casi por sorpresa para hablar de su relación con José Ortega Cano. La abogada se ha ganado a todos y en cada aparición televisión comparte con la audiencia algunos aspectos desconocidos de su vida. Este viernes, en el ‘Deluxe‘, la afincada en Miami ha revelado cómo surgió su historia de amor con su actual marido, Charles.

Patricia Donoso y Charles se conocieron por casualidad cuando ambos coincidieron en un avión que les llevaba a Suiza y en el que no debían estar. «Hicimos escala en España. Él venía de París y tenía que haber ido directo a Suiza y pasó por aquí porque tenía que coger unos papeles», recordaba la abogada. Por su parte, el empresario aseguraba que ambos se conocieron ya una vez dentro del avión debido a que estuvieron sentados en la misma fila. Él al lado de la ventanilla y ella al lado del pasillo. Una vez allí, Donoso le llegó a comentar que iba a Ginebra y le pidió consejo sobre qué podía visitar. «Me dijo: ¿Por qué no me lo enseñas tú?», comentaba.

Lo suyo fue un flechazo desde el viaje y Charles tardó pocos días en contactar con ella para tener su primera cita. «No sé ni cómo confió en mi. Le llevé a un pueblo medieval en Francia que cruza la frontera«, recuerda el empresario. Sobre su primer encuentro, Patricia Donoso recuerda que fue muy divertido, se rieron mucho y comenzó a sentir mariposas en el estómago.

Se conocieron hace seis años, cuando él tenía 59 años, y se liaron su amor casándose en Las Vegas en una ceremonia íntima. Eso sí, Charles reconoce que estaba tan centrado en el trabajo que nunca pensó que volvería a enamorarse. Hasta que apareció Patricia en su vida. «Supuso un torbellino en mi vida. Fue bastante rápido cuando me si cuenta que estaba enamorado», comentaba el empresario. Por otra parte, la abogada recalca que no paran de hacer planes y de viajar. «Fue todo muy fluido y precioso. No hemos tenido ni la primera pelea, él es muy paciente, educado», insiste.

Están en el foco mediático

Charles confiesa que se pellizca todos los días para saber si todo lo que están viviendo es real. Están tranquilos y saben que no tienen nada que esconder. Ni tan siquiera sobre sus fianzas y negocios. «Son totalmente transparentes», asegura. A pesar de que Patricia Donoso está en el punto de mira, lo cierto es que el empresario tiene muy claro que nadie va a poder hacerle daño. «Sabe como salir de aprietos, tiene un gran corazón, sabe defenderse muy bien. Sabe cuando hay que ser más suave y tranquila y cuando hay que estar más firme», hace hincapié el marido de Patricia Donoso.