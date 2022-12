Patricia Conde ha vuelto a modificar su texto de despedida tras ser expulsada de ‘MasterChef Celebrity’, donde este miércoles borró sus partes más controvertidas contra el talent culinario. Pues bien, solo un día después ha vuelto a cargar contra ellos, de hecho, acusa a dos concursantes de consumir drogas durante las grabaciones. «Solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo«, dice la concursante del reality, palabras que sin duda suponen una bomba dentro y fuera de las redes sociales.

Unas palabras que en solo unos minutos publicado ha generado muchísimo ruido. Prueba del impacto que incluso la propia Patricia haya eliminado esta parte, quizás arrepentida y consciente de las consecuencias que estas declaraciones podían tener. El nuevo texto de la actriz ya no hace referencia a sustancias estupefacientes, tampoco al momento en el que se consumieron o al equipo de redes sociales, quienes considera que están escribiendo cosas hirientes. «Ah y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan ‘no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo», les dice a los encargados de redes sociales, otra de las frases de las que solo minutos después no queda ni rastro.

