Está siendo un verano atípico para todos, pero aún así, los famosos comienzan con sus escapadas y con los reencuentros. Tras varios meses alejados de la familia a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, son muchas las personas que han estado separados de sus seres queridos. Ahora, con el fin del Estado de Alarma y ya sin prohibiciones de movilidad, Paula Echevarría se ha marchado a Candás, en Asturias, su tierra natal para estar junto a los suyos. Obviamente no ha viajado sola, también le ha acompañado su actual pareja, Miguel Torres, y su hija Daniella, fruto de su anterior relación con David Bustamante.

La pareja lleva varios días ya en tierra asturiano, tal y como ha ido dejando constancia Paula a través de sus redes sociales, donde es muy activa. Paula ha ido compartiendo sobre todos sus estilismos en paisajes de ensueño y ahora, nos encontramos a la pareja dando un paseo en familia por las calles de Candás. De la mano y con muestras de cariño, Miguel y Paula caminan por el pequeño pueblo asturiano. Pero no lo hacen solos. Aunque en algunas de las imágenes parece que es un romántico paseo, no lo es, ya que van acompañados por un grupo familiar donde se encuentra el padre de la actriz, que está muy pendiente de todas sus nietas.

Paula Echevarría y Miguel Torres, como dos tortolitos por las calles

Miguel y Paula van por detrás del resto de sus familiares, que hacen una piña esperando a la pareja de guapos. En dicho paseo también está su hija Daniella, pero tal y como hemos dicho anteriormente la menor va acompañada por su abuelo, que se deshace en gestos cariñosos con su nieta. Daniella está heredando la belleza y el estilo de su madre, pues va como un pincel combinando una falda de volantes con una blusa en blanco. Para cuando baje el sol y comience el fresquito, la pequeña lleva una chaqueta vaquera en mano para abrigarse cuando bajen las temperaturas.

Por su parte, Paula Echevarría vuelve a demostrar que es una de las españolas mejor vestidas con un pantalón corto de H&M en negro, con camiseta a juego y una americana estilo militar de The Extreme Collection, una de las firmas favoritas de la actriz. Combina este perfecto estilismo con sandalias con tacón sensato en blanco, uno de los tonos que más se llevan esta temporada en calzado, y bandolera mini en negro. Tanto Miguel como Paula llevaban la mascarilla obligatoria que marca el Gobierno cuando estemos en un sitio cerrado o cuando no podamos mantener la distancia de seguridad de al menos metro y medio. Os dejamos las fotografías de este paseo familiar en el que la actriz y el exfutbolista no dejan de tener muestras de cariño entre ellos.