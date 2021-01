La ‘socialité’ se ha presentado en ‘El Hormiguero’ vestida de chef. Un atuendo que no convence a su madre y por el que es motivo de mofas en casa.

Una noche más, Tamara Falcó se ha sentado en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, no le ha dado tiempo a cambiarse de roa y prepararse para su puesta en escena televisiva. La que fuera ganadora de ‘MasterChef Celebrity 4’ se ha presentado en el plató de Antena 3 con el uniforme de chef con el que asiste a la escuela de cocina ‘Le Cordon Bleu’.

«Vengo del curso, hoy hemos empezado con los cortes de verdura. Hay que cortar cubitos de 1 milímetro por 1 milímetro… Es complicado, parece fácil pero no lo es», ha explicado a sus compañeros. Lo cierto es que se presentara vestida de cocinera ante las cámaras no parecía algo casual. ¿Era acaso un mensaje oculto a su madre, Isabel Preysler? La ‘socialité’ ha contado en el programa de Pablo Motos que su progenitora y su hermana, Ana Boyer, se ríen de ella cada vez que la ven ataviada con prendas de cocina: “Sé que no es un look muy favorecedor”. Poco después de su aparición ante las cámaras decía en sus redes sociales: «De los fogones al Hormiguero».

Durante su intervención en el programa de Atresmedia, Tamara Falcó ha recordado, como empieza a ser habitual, divertidas anécdotas familiares. Así, ha rememorado sus travesuras de juventud. Locuras en las que sus hermanos fueron cómplices. Y es que no siempre ha sido tan buena como creíamos…. «Mi hermano Julio falsificó un carnet de conducir de Iowa para poder colarme en Pachá», ha desvelado. «El hombre de la puerta lo vio todo tan patético que me dijo que podía pasar», añadía, entre risas.

Tamara, convertida ya en una estrella de la televisión, no solo triunfa en el programa de Pablo Motos. También arrasa en ‘El Desafío’, el nuevo concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal. El nuevo formato pone a prueba a ocho famosos, imponiéndoles retos muy difíciles que deben realizar ante los jueces. La hija del desaparecido Marqués de Griñón forma parte del tribunal junto a Santiago Segura y Juan del Val, su compañero en ‘El Hormiguero’ y marido de Nuria Roca. Pablo Motos, productor del programa, apadrinó el estreno y lo hizo dando el do de pecho y entonando el ‘Nessum Dorma’.