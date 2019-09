Paloma Lago acudió anoche a los premios Sesderma y allí se mantuvo prudente a la hora de hablar sobre su estado sentimental. Pero si hay un tema del que le gustó hablar ese fue de su sobrino Álex Lequio, del que se siente tremendamente orgullosa y cuya recuperación es motivo de felicidad para ella y toda la familia.

«Sé por mi hijo que Álex está sensacional. Que, como siempre, con muchísima fuerza y muchísima confianza, afrontando todo siempre con una sonrisa, porque el es increíble en eso y… muy bien. Yo creo que está fenomenal y que además con la atención de todos, la familia, la gente que le queremos, los medios, incluso se lleva mucho mejor. Es el ejemplo perfecto de que se puede luchar con una sonrisa contra el cáncer y vencerlo».

Desde que se conoció la enfermedad del hijo de Ana García Obregón y Alessandro Lequio no ha habido una mala cara por parte de la familia. Aunque en los momentos más complicados se han retirado a un segundo plano, tan pronto como las noticias sobre la salud de Álex han vuelto a ser favorables no han dudado en volver a la vida pública y normalizar todo lo que están viviendo. La sonrisa del joven, que no ha dejado de trabajar ni de bromear de manera constante con sus seguidores en su perfil de Instagram, es sin duda un ejemplo para todo su entorno y para gente que, como él, está luchando por su salud.