Este lunes se ha desatado la polémica. Después de que se filtrase un audio en el que el representante de Rocío Flores, Agustín Etienne, le indicara todo lo que tiene que decir ante las cámaras del programa en el que trabaja, la joven está en el centro de todas las miradas. Horas después de que toda España pudiera enterarse de cómo su mánager orienta sus palabras han salido a la luz las declaraciones inéditas de la joven hablando sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

«Conozco perfectamente a Fidel porque he vivido con él muchos años»

Durante la emisión de ‘Sálvame‘, el programa ha emitido la grabación que recoge sus incendiarias sus declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa’. Un testimonio detrás del cual no solo estaría su representante: también su padre, Antonio David Flores. Rocío aseguró en el espacio que si habla de lo que vivió en su infancia y “España se cae”. Un “cebo” que Agustín Etienne le habría pedido que hiciera ante las cámaras.

En la grabación, Etienne le daría instrucciones pero además, se demostraría que el representante habría recibido a su vez llamadas del padre de Rocío. Hay más material inédito de esta grabación en la que se puede escuchar a la joven hablando de Fidel Albiac: “Yo conozco perfectamente a Fidel porque he vivido con él muchos años. Y no quiero decir su nombre por si me demanda. Fidel es el único que ha ganado dinero con la muerte de mi abuela”. Hacía referencia también a su madre: “Y ahora que venga Rocío Carrasco y que me conteste”.