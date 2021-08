Durante una pausa publicitaria en ‘Sálvame’, la colaboradora se ha dirigido a la hija de Rocío Jurado para hablarle de su hijo. Sus comentarios la han emocionado. Te contamos cómo sucedió todo.

Rocío Carrasco ha regresado a ‘Sálvame’ para aclarar todos los detalles sobre el diario secreto de su madre, Rocío Jurado. En su esperada reincorporación en el programa, la colaboradora se ha mostrado muy sincera al hablar sobre el distanciamiento con sus hijos, David y Rocío Flores. Nada más sentarse en el plató de Telecinco, Carlota Corredera le ha preguntado por su inexistente relación con sus vástagos. En concreto, quiso saber si había recibido alguna llamada por parte de ellos. «Ni la he recibido, ni la he esperado, y tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora mismo no es el momento, sigue sin ser el momento», respondía.

Lo que no esperaba la madrileña es que su compañera Marta López tuviera un mensaje para ella relacionado con su hijo David. Durante una pausa publicitaria, la colaboradora se ha dirigido al fichaje estrella del espacio para compartir algunas vivencias sobre su hijo menor. Fue durante ese breve encuentro cuando Carrasco se emocionaba al punto de llorar delante de sus colegas.

«Marta me ha dicho una cosa bonita del niño»

Todo sucedió fuera de cámaras, pero la presentadora se encargó rápidamente de relatar lo que había sucedido mientras se emitían anuncios. «Ha pasado algo durante la publicidad. Rocío Carrasco se ha emocionado». Así, instaba a Carrasco a contarlo en primera persona. «Lo cuento yo.Se me han saltado las lágrimas porque Marta me ha dicho que me iba a decir ‘una cosa bonita», reconocía la colaboradora. «Me dijo que «es del niño».

«Yo le he dicho que era algo muy bueno sobre ella», apuntaba Marta. Carrasco ha admitido que no ha querido conocer el mensaje que la madrileña quería explicarle sobre su hijo David. Quizás no era el momento ni el lugar. Quizás considerara que no era la persona indicada para entrar en un tema tan íntimo. «No hay nada que tú me puedas decir que yo no sepa con respecto a…», aclaraba, sin mencionar siquiera el nombre de su hijo.

«No era nada malo, era positivo»

Kiko Hernández reprochaba a Marta por lanzar una bomba sobre David Flores durante la emisión de ‘Sálvame’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha defendido y ha aclarado que no ha pretendido en ningún momento robar protagonismo con su actitud. Todo lo contrario. Su objetivo era compartir con ella comentarios positivos que ha escuchado del joven sobre ella: «Se lo he dicho fuera de cámaras porque era algo bueno y positivo». La hija de la Jurado zanjaba la cuestión de manera rotunda: «No era nada malo, era positivo. Todo bien».

Cabe recordar que Marta López se ha convertido en amiga de Olga Moreno, con la que coincidió en ‘Supervivientes 2021’. Tras su paso por el ‘reality’, la ex ‘gran hermana’ se ha mostrado siempre a favor de la sevillana dentro y fuera de los platós. De ella ha destacado no solo su calidad como concursante en Honduras. También se ha referido a ella como una gran persona y una mujer de principios. Incluso ha opinado sobre el conflicto familiar que separa a Antonio David Flores con su ex por el tema de sus hijos. «No creo que Olga le haya quitado los niños a nadie», ha sentenciado. «Olga me ha dicho que nunca les ha hablado mal de su madre”.

Tanto conocimiento tiene sobre lo que sucede en el hogar de los Flores que este miércoles no ha dudado en informar a Rocío Carrasco sobre lo que su hijo David dice de ella a pesar de la inexistente relación entre ambos. Y el cariño con el que se refiere a su madre, a pesar de que llevan años sin tener relación. Un gesto que la hija de ‘la más grande’ ha declinado de manera elegante en ‘Sálvame’, zanjando el asunto diciéndole de manera expresa que no entrara en detalles. «No lo quiero saber porque no hay nada que ella me pueda decir que yo no sepa», concluía, tajante.