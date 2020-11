Paz Padilla ha sido entrevistada en ‘Viva la vida’ y ha recibido cariñosísimas palabras por parte de Kiko Matamoros, con quien, al parecer, tiene una gran amistad.

Paz Padilla fue entrevistada a través de una videollamada este domingo en ‘Viva la vida‘ con el fin de promocionar ‘La que se avecina‘, serie que se emite los miércoles a las 22.40 horas. Tanto Emma García como el resto de colaboradores aplaudieron su papel y destacaron el éxito del formato, sin embargo, también hubo tiempo para hablar sobre la humorista a nivel personal. En especial, quien quiso confesarse y alabarla fue sorprendentemente Kiko Matamoros, con quien, al parecer, tiene ahora una excelente relación. Un cruce de bonitas palabras que tuvieron lugar después de que Paz Padilla quisiera enviar todo su cariño y amor, según ella misma, a Irene Rosales y su marido, Kiko Rivera. «Quiero felicitar a Telecinco porque vaya fin de semana nos habéis dado. A la mujer de Kiko quiero mandarle un beso muy grande, muy grande, muy grande…A ti cariño, te mando amor», ha dicho mirando a cámara.

Tras este instante en el que incluso la propia Irene Rosales ha desvelado que ambos han recibido la llamada de Paz Padilla después de la polémica entrevista de Kiko en el especial de ‘Cantora’, Kiko Matamoros ha hecho hincapié en lo especial que es la gaditana. «Es muy buena persona», insistía en voz baja. Sin embargo, sus palabras no han pasado desapercibidas, ni mucho menos. En ese momento, la mismísima Paz Padilla preguntaba muy sorprendida: «¿Qué me estás diciendo, Kiko?». Ante esta pregunta Kiko Matamoros no dudaba en repetir sus declaraciones: «Es muy buena persona y buena gente, hay que conocerte un poco y te ganas a todo el mundo». Helada y emocionada a partes iguales, Paz Padilla se ha mostrado tremendamente enternecida y casi con un hilo de voz ha explicado que, para ella, estas palabras significaban mucho. «Matamoros no sabes cómo me emocionan esas palabras», decía mientras Kiko le miraba con mucho cariño desde plató. «De verdad que sí», añadía.

Emma García ha querido saber más sobre ello y ha aprovechado para preguntarle a Paz Padilla sobre el motivo de su sorpresa. «Kiko era muy distante conmigo, nunca se había acercado y entonces me costaba mucho llegar a él. Sabía que él tenía una imagen de mí equivocada o eso creía yo. Poco a poco me he ido acercando», ha continuado Paz Padilla con los ojos vidriosos. Un acercamiento que ha convertido su relación de compañeros en un vínculo de amistad hasta tal punto que ahora sí se profesan ese cariño en público. «Sé que él me quiere y yo le quiero mucho a él», comentó la cómica.

A pesar que de un tiempo a esta parte entre ellos reina la cordialidad y no hay ni una pizca de tensión, lo cierto es que en varias ocasiones Kiko Matamoros y Paz Padilla se han llegado a enfrentar en un plató. Hasta ahora se sabía que su relación era estrictamente laboral e incluso la propia Paz había desvelado que habían llegado a no hablarse, situación que parece haber tornado de manera radical desde hace algún tiempo.