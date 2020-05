Antonia Dell’Atte está consternada con la muerte de Álex Lequio, hijo de su ex, Alessandro Lequio y Ana Obregón. La pérdida del hermano de su hijo Clemente ha supuesto un mazazo no solo a su familia directa, sino también para sus allegados y el resto del mundo que comparten el sufrimiento que estos padres sienten en estos momentos. La exmodelo italiana se ha metido en la piel de la presentadora española, solidarizándose con su dolor y comprendiendo por el difícil proceso en el que se ve inmersa. Un sentimiento del que hizo gala el mismo miércoles 13 de mayo en el que se conoció la trágica noticia, escribiendo un sincero y bonito mensaje en su cuenta personal de Instagram, del que ahora ha hablado.

“Yo he puesto unas imágenes como si estuviera hablando a Álex Lequio y de aquí ha sido mi gran pésame y mi apoyo a una madre, a Ana Obregón, y a un padre”, explica Antonia Dell’Atte, que ha encontrado consuelo en la fe no solo tras su muerte, sino desde el mismo instante en el que conoció la dura lucha a la que se enfrentaba el joven. “Y ahora lo voy a decir y lo digo siempre, he rezado desde cuando yo supe que estaba mal. He rezado siempre. Un beso a todas las personas que sufren y que pueden encontrar su paz interior en el corazón. Sólo eso puede ser de gran alivio a todas las personas que han perdido un ángel y ya está”, asegura.

Además de estas palabras de consuelo dirigidas no solo a Ana Obregón y su expareja, Alessandro Lequio, sino también a aquellas personas que atraviesan por las mismas trágicas circunstancias, Antonia Dell’Atte ha querido explicar el significado de la canción que le dedicó a Álex Lequio. “La canción habla sobre la sombra de la luz. Con ella digo, el niño cohibido en la sombra de una enfermedad ahora va a encontrar la luz. Ya está, yo soy muy creyente y el muy es siempre poco para tener cerca a Dios. El que cree en Dios creo que es el gran medicamente que puedes tener en la vida. Yo me he salvado con esto”, reconoce Antonia Dell’Atte, que trata de compartir su remedio contra cualquier mal para ayudar a todas las personas que lo necesiten, para encontrar consuelo cuando crean que lo han perdido ya todo.

Además, así reacciona Antonia Dell’Atte ante un lapsus de la reportera que le hacía preguntas y que le llamó por error Ana. Vea el vídeo de más arriba.