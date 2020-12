Tras la detención de Rafael Amargo su entorno está completamente hundido, aunque confían en que le dejen en libertad tras lo sucedido.

Este jueves Rafael Amargo ha abandonado la céntrica comisaria de Leganitos (Madrid) para declarar ante el juez tras ser acusado de tráfico de drogas y organización criminal. Lo ha hecho bajo una capucha, una mascarilla que cubría su rostro y una chaqueta militar, quizás siendo consciente de todo el revuelo mediático que estaba generando su detención. Según ha podido saber SEMANA, el coreógrafo no deja de llorar y está destrozado, una situación que al igual está viviendo su familia. Revelan a este medio fuentes muy próximas al artista que, de momento, no ha podido hablar con los suyos: «Sus padres todavía no han podido hablar con él. Están desolados, pero no pierden la esperanza de que salga libre«.

Justo este 3 de diciembre era el día en el que su obra ‘Yerma‘ debía estrenarse en el Teatro de La Latina, sin embargo, este giro en la historia ha provocado que todo se detenga. Él era el coreógrafo y el protagonista, por lo que su ausencia ha cancelado todos los planes, tal y como ha confirmado el teatro a última hora de la tarde. Eso sí, sus familiares más directos confían en que sea puesto en libertad, creencia que nos confirman a SEMANA. «Creen que igual solo le quitan el pasaporte y tiene que ir a firmar», insisten a esta revista. Sin embargo, horas después sus ilusiones se iban a pique, ya que se ha conocido que la Fiscalía pide 12 años de cárcel para él sin fianza.

Mientras Rafael Amargo permanece incomunicado debido al problema judicial al que se enfrenta, por lo que desconoce cómo se han tomado los suyos que haya sido detenido. Quien le conoce bien sabe que está preocupado, un tormento para él no poder hablar con sus progenitores o con su hermano. En las últimas horas, se han dado muchísimos datos tanto en medios de comunicación como procedentes de fuentes oficiales, por lo que se sienten abrumados. «A la madre casi se la tienen que llevar al hospital«, han deslizado en ‘El programa de Ana Rosa’. Este mismo jueves a media tarde los padres han sido preguntados por los periodistas y se mostraban visiblemente molestos delante de las cámaras.

Él no ha sido el único detenido, también su pareja, una mujer argentina y otros dos hombres entre los que se encuentra su productor. Ella es su asistente de producción, pero muy poco se ha dicho sobre su esposa, por lo que este medio ha querido indagar acerca de cómo se llevaba con su familia política. Su mano derecha este miércoles prefería no entrar en detalles, eso sí, pronunciaba unas palabras que hacían saltar la liebre acerca de esta joven: «De su pareja conozco cosas, pero no voy a decir ni media palabra». Tras estas declaraciones, el círculo de Amargo nos confiesa cómo era verdaderamente la relación de ella -que también está detenida- con los padres de él. «Solo era cordial, solo eso», dicen.

La policía llevaba un año tras él y, según se ha revelado, ya han sido varias las propiedades de Rafael Amargo las que han registrado. Supuestamente, han hallado 60 gramos de metanfetamina, 20 gramos de ketamina y 6.000 euros en efectivo, aunque su abogado, Cándido Conde Pumpido, asegura que eran «pequeñas cantidades para el consumo«.

Su hermano, Miguel, se ha querido pronunciar en televisión para explicar cómo se sienten ante un varapalo tan inesperado. A pesar de que se ha llegado a asegurar que el bailaor está sumido en las deudas, él ha negado por completo que eso sea así. «Esperamos que la justicia sea justa, es mi hermano y no soy exagerado en defender a nadie porque no sabemos qué ha pasado (…) No he podido hablar con él, no he podido mirarle a la cara y decirle ‘qué pasa», ha dicho Miguel Amargo. También ha negado que la situación económica fuera tan grave como se ha comentado, aunque sí ha reconocido que los costes de estrenar un espectáculo eran muy altos. «No tenía problemas económicos, quizás le costaba lanzar un espectáculo y más en estos días, que sabemos lo que cuesta, igual necesitaba dinero para arrancar y pagar a la gente, pero vamos, problemas económicos no, no podemos decir que esté tirado en la calle», ha añadido.

Su tren de vida era alto y así nos lo han explicado personas que trabajan mano a mano con él. «Rafael siempre ha sido ‘tanto gano, tanto gasto’. No ha cambiado eso en su puñetera vida. No me sorprende que no estuviera bien a nivel económico…Si hoy gana 1 millón de euros, mañana gasta 1.100.000 euros, pero eso siempre ha sido así», apuntan a SEMANA. El principal motivo que le ha llevado a esa situación es el hecho de ser tan espléndido con su círculo, una actitud de la que se han aprovechado muchas de las personas que han estado a su lado. «Él siempre ha sido muy generoso con la gente de su alrededor. Ni te lo imaginas lo que puede llegar a ser…Mucha gente se ha aprovechado de esa generosidad, este ha sido su punto débil», relatan a esta revista.