En medio de la que es la peor etapa de su vida sentimental, Shakira ha recibido la mejor de las noticias. Y es que su padre, William Mebarak, ha recibido el alta hospitalaria después de permanecer ingresado desde el pasado 28 de mayo por una caída. El padre de la cantante llegaba a casa de la cantante junto a su mujer, Nidia Ripoll, acompañados de un chófer y una empleada del hogar sin hacer declaraciones.

El padre de Shakira llega a casa de la cantante tras recibir el alta

Vídeo: Europa Press.

Desde el coche parecen no darse cuenta de que la prensa se encuentra en el exterior. A pesar de los intentos de la reportera, el padre prefiere no hacer declaraciones al respecto. Hace oídos sordos cuando le preguntan por su estado y también cuando le preguntan por la reciente confirmación de ruptura de su hija con Piqué. Los padres de Shakira no han explicado cómo se encuentra su hija tras anunciar su separación de Piqué y si les ha pillado por sorpresa la ruptura.

Hace una semana, una ambulancia acudió a las inmediaciones de su residencia situada en Esplugues de Llobregat, Barcelona, y se creyó que había sufrido un fuerte ataque de ansiedad, provocado supuestamente por su nueva situación sentimental. Sin embargo, no era así. La cantante no dudó en explicar que fue su padre quien tuvo una importante caída por la que tuvo que ser trasladado de forma inmediata.

Tuvo que explicar qué había ocurrido en su casa realmente

«Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona», afirmaba la artista a través de su cuenta de Twitter. Añade que las imágenes fueron tomadas el pasado sábado, 28 de mayo, cuando su progenitor tuvo «desafortunadamente una caída importante». Además, indica que ella misma acompañó a su padre en la ambulancia hasta el hospital donde ha estado ingresado durante varios días. Shakira termina escribiendo agradecida: «Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño siempre».

Con esta aclaración, Shakira compartió una instantánea en la que aparecía dándole un beso a su padre en la mejilla mientras este mira al infinito vestido con el camisón del hospital. Se puede apreciar en la foto las consecuencias de haber recibido un duro golpe en el rostro, ya que se puede ver el moratón. Además, lleva un apósito en la ceja del ojo derecho para tapar una de sus heridas, por la que podría haber recibido puntos.

Un susto en medio de su ruptura con Piqué

Este sábado Shakira ha confirmado su ruptura de Gerard Piqué. La pareja llevaba doce años de relación y son padres de dos niños, Milan y Sasha. La cantante hizo público un comunicado: «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», expresaba Shakira en un comunicado publicado por su agencia de representación, tal y como recoge la Agencia EFE.