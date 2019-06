3 ¿Qué piensa el padre de Malú de estas instantáneas?

El padre de Malú ha preferido no hablar del tema: «Discúlpame. No quiero hablar de este tema porque me lo tienen prohibido. Puedo hablar de las cosas de la convivencia con mi hija, pero hablar de esos temas no puedo», explicaba a la citada agencia cuando se han interesado por su opinión por el boom mediático que gira alrededor de las fotos más comentadas de los últimos días.