El padre de Feliciano López, feliz con la boda de su hijo con Sandra Gago

Feliciano López y Sandra Gago se van a casar un año de relación y la familia del tenista no puede estar más feliz. Esto es lo que piensa su padre...

El 2019 podría ser un gran año para Feliciano López y Sandra Gago. Aunque no han desvelado aún la fecha de su boda, la pareja podría elegir este año para celebrar este gran día, que sería la segunda boda del tenista. Hay que recordar que estuvo casado durante algo menos de un año con Alba Carrillo. La separación y el posterior divorcio causaron un gran revuelo mediático y hasta hace apenas unas semanas no se ha conseguido resolver.

Ahora el tenista está feliz junto a la joven modelo Sandra Gago, que tiene tan solo 23 años, con la que se ha comprometido después de un año de relación. Al parecer, la pareja se lo comunicó a los familiares el pasado 6 de enero durante el Día de Reyes. Y la noticia ha sido recibida con gran felicidad.

El 31 de diciembre de 2018, Feliciano hacia un balance de uno de sus mejores años junto a una instantánea en la que aparecía junto a su prometida: “Pues no ha estado mal el 2018 no???? Ese momento en que te das cuenta de lo afortunado que eres y solo puedes dar gracias por tener al lado una persona como ELLA… este año que dejamos atrás es sólo un pequeño anticipo de todo lo bueno que nos queda por vivir así que prepárate… ✌️❤️#happynewyear #Sandrita#imightseeyousooninstagram“, escribía.

El padre de Feliciano López no ha dudado en atender a los medios, convirtiéndose en el encargado de desvelar lo felices que están al recibir la gran noticia. “Nos esperábamos la noticia del compromiso, no sabíamos cuándo, pero el proceso es totalmente normal y natural”, declara. ¡Pincha el vídeo y no te pierdas el resto de las declaraciones del padre de las declaraciones!

La relación que tienen padre e hijo es estupenda. De hecho, en alguna ocasión, Feliciano le ha mandado bonitos mensajes a través de las redes sociales: “Felicidades Papá ✌️Hoy especialmente presumo de tener el mejor padre al que uno puede aspirar. Por tu dedicación y tu ejemplo de persona íntegra y honesta hacia nosotros y por otras muchas cosas hoy soy la persona que soy y he conseguido muchas de las cosas que soñaba cuando empezó esta aventura hace ya unos cuantos años..Resumiendo,sin ti nunca hubiera llegado a ser quién soy,ni como persona ni como tenista.Muchas gracias por todo,te quiero❤️ #diadelpadre#bethankful #familyfirst“.

