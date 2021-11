Áless Gibaja no acostumbra a contar nada de su vida personal en sus redes sociales, sin embargo, esta vez ha hecho una excepción. El influencer ha compartido con todos sus seguidores la grandísima preocupación que tiene, pues su padre se encuentra muy grave en el hospital. Sin desvelar qué le sucede ni cuál es el problema de salud por el que permanece ingresado, Gibaja ha pedido a todos sus followers que le apoyen en el que es, a buen seguro, el peor momento de su vida. De momento, confía en que su situación mejore, aunque no las tiene todas consigo. Él mismo ha contado todo en una publicación en que solo unas horas ha recibido cientos de comentarios de tanto amigos como de conocidos.

«Hoy estoy súper triste, bebés. Siempre soy reservado con mi vida privada, pero hoy tenía la necesidad de contaros lo que está sucediendo…Mi papá esta súper grave en el hospital (en la UCI). Muy malito. Lo siento si voy a estar más desconectado hasta que se recupere un poco. Ojalá pueda recuperarse pronto y ver todos los comentarios de apoyo que tiene. Necesito todo vuestra energía ahora bebés», comienza diciendo Áless Gibaja en su post. El influencer ha rogado a todos aquellos que no le sueltan de la mano, que permanezcan todavía más pendiente de él, ya que tiene miedo de lo que pueda pasar. «Os siento más conmigo que nunca. Sois mi oxígeno. NO me dejéis nunca caer. OS SUPER ARCHI AMO», escribe para sentirse apoyo por aquellos que más le quieren.

Tras varios días desaparecido del universo 2.0, estas palabras explican que su ausencia repentina se debía a un motivo más que de peso. Este drama familiar le tiene tanto a él como a sus íntimos muy centrados en la salud de su progenitor, ya que desean que abandone el hospital muy pronto junto a ellos. La noticia ha sido dada por su propio hijo, quien ha querido mandarle toda la fuerza del mundo a través de un emotivo texto y una bonita foto de cuando Gibaja era tan solo un bebé.

La cantante Sofía Ellar, Jesús Calleja, Adriana Abenia, Blas Cantó, Ivonne Reyes o Rosa Benito le han mandado todo su apoyo virtual. ¿Cómo? Pues a través de mensajes con el que le recuerdan que no está solo y que tienen los mejores deseos para su padre, quien ahora lucha por superar esta complicada batalla. «Mucha fuerza, ojalá se recupere pronto», «Te mando un beso muy grande», «Se recuperará pronto, ya verás» o «Abrazo repleto de amor» son solo algunos de los mensajes públicos que se pueden leer en su Instagram.