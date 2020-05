5 Su estado de salud

Arévalo también ha querido hablar de cómo se encuentra él de salud: «Yo estoy muy bien, el único problema que tengo es una hernia de disco que a veces me duele y me deja un poquito mermado pero por lo demás estoy bien, no estoy ni constipado ni nada de eso. No soy fumador ni nada que me pueda perturbar por otra parte… estoy bastante bien».