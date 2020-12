Pablo Rivero sorprendió hace unos meses con una publicación donde presumía de hijo y marido, mostrándonos así su faceta más personal

Pablo Rivero, el conocido actor que da vida a Toni Alcantará en ‘Cuéntame’, se convirtió en noticia hace unos meses después de mostrar su lado más personal y presentar a su marido y su hijo. Lo hizo a través de una publicación que se convirtió en una de las más aplaudidas por sus seguidores, que poco han conocido de su vida más íntima. Ahora, el actor ha concedido una entrevista a Shangay donde se sincera sobre cómo es su vida ahora que ha dado un paso tan importante. Por primera vez, Pablo Rivero habla de su hijo y su marido.

A pesar de que ha sido un año complicado para todos debido a la pandemia provocada por el coronavirus, el actor ha sacado muchas cosas positivas. Y es que tanto su familia como la gente de su alrededor se encuentra bien de salud, sigue trabajando en diferentes proyectos y el más importante, ha presumido de familia como nunca lo había hecho antes. Muy orgulloso, ha hablado sobre ello: «Este año ha sido importante para mí porque he hecho bandera de mi familia. Por intentar visibilizar todos los tipos de familias que hay”. SEMANA ofreció las primeras imágenes de Pablo Rivero paseando junto a su familia por un parque de la capital, cerca de la casa que el actor comparte con su familia.

Pablo Rivero concede su entrevista más personal

A pesar de que no es muy dado a hablar de estos temas en las redes sociales, esta vez quiso dar el paso: «Cada día salen nuevas agresiones LGTBIfóbicas y siento una parte de responsabilidad. Así que, si yo puedo influir en algo gracias a las redes sociales, por qué no voy a contar cómo es mi familia si hay muchas otras así…También pensé que cualquier día nos podrían hacer una foto e iba a parecer que nos habían pillado, como si yo lo estuviera ocultando, y no es nada malo”, justifica.

A pesar de que fueron muchas las muestras de cariño y los mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de compañeros de profesión, Pablo Rivero no quiere que su acto se tache de activismo: “Nunca he sido abanderado de nada porque no soy nadie para dar ejemplo. Nunca he hablado de estos temas, como de tantos otros, porque creo que se predica con el ejemplo. Si todo el mundo ve y conoce a mi familia, no tengo que decir nada. Si alguien me quiere dar ese lugar de abanderado, bien, pero no me considero ejemplo de nada”.

El actor asegura que nunca se ha sentido discriminado en la sociedad

Aunque tal y como hemos él mismo había dicho anteriormente, son muchas las agresiones LGTBIfóbicas que todavía hay presentes en la actualidad, Pablo Rivero ha confesado a Shangay que él nunca se ha enfrentado a nada de esto: “No me siento nada discriminado. Nosotros tres vamos al colegio de la mano y nadie mira raro. Somos otra familia más”. A pesar de tener esa experiencia positiva y de sentirse acogido por la sociedad, sobre su ámbito profesional no piensa lo mismo y cree que si llega a dar el paso de desvelar su homosexualidad años atrás, se le habrían cerrado algunas puertas: “Empecé hace veinte años, era otro momento”, responde al citado medio.

De hecho, habla sobre su paso por ‘Cuéntame cómo pasó’, una de las series más conocidas de nuestro país: “Mi personaje, Toni Alcántara, va a vivir muchos cambios; también entran personajes nuevos y damos un salto temporal para tratar el 2020”. De hecho, harán un salto desde el 1992 hasta este año para tratar el tema de la pandemia, en una temporada final: «Los Alcántara cuentan la historia de España a través de los años y, en un momento tan importante como el que estamos viviendo, los guionistas han decidido plasmar esta pandemia que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas”.

El actor nos mostró a su familia: «En casa somos tres chicos»

«Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática», comienza diciendo en su post. «Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado», añade. Como colofón a su mensaje, el artista pide «respeto, intimidad y felicidad para todos ❤️🙏 » e incluye un hashtag con las palabras «suerte la mía».