Pablo Motos ha desvelado en ‘El Hormiguero’ cómo fue su primer amor y ha mostrado ante la audiencia una fotografía inédita de su juventud.

Pablo Motos ha desvelado en ‘El Hormiguero’ un momento del pasado que ha dejado perpleja a la audiencia. El presentador se ha abierto en canal para hablar sobre su primer amor, un sentimiento no correspondido que le dejó desolado hasta tal punto que todavía ha sido incapaz de volver ese momento. Justo después de mostrarse en pantalla cómo era de joven, el valenciano ha hablado de ‘Mari’, una chica que en su momento le robó el corazón. Si bien muchos usuarios de redes sociales no daban crédito a la imagen de Pablo Motos, otros reparaban en la historia de amor que no fue posible y que a él le dejó marcado. «Estaba enamorado. Tocaba la guitarra en una peluquería. Había un peluquero que era muy buena persona, que le cortaba el pelo a los viejecitos gratis. Entre pelo y pelo…la hija del peluquero, María, llegaba a la una en punto. Mi vida entera se basaba en si la Mari ese día me sonreía o no. El resto del día era esperar a que llegara la una y luego esperar a ver…», ha dicho Pablo Motos ante millones de espectadores.

Para él fue difícil que ‘Mari’ no le correspondiera, sin embargo, trató de evadirse en la música para superarlo. «Había días que llegaban la una y ni me miraba. Para mí era un dolor insoportable y había otros días que sí me sonreía. Me compré una cinta de 120 minutos y grabé por las dos caras ‘quiero a la Mari’, yo solo…», ha añadido. Aunque ya no siente nada por ella y sí obviamente por su mujer, Pablo ha reconocido que le encantaría volver a verla después de tantos años. Tras esta confesión tan inesperada, el presentador de ‘El Hormiguero’ ha explicado el momento ‘tierra trágame’ que vivió, un instante en el que Mari se terminó enterando de lo que sentía por ella. «Total que mi padre invitó un fin de semana al peluquero, a su mujer y a la Mari. Mi padre presumió de uno de mis temas y cogió la cinta equivocada. Todo el mundo mirándome, despreciándome y yo roto de amor. Si yo he remontado podéis remontar todos«, ha dicho entre carcajadas.

Pablo Motos ha vuelto a demostrar que él se toma con humor todo lo que pase en su vida, haciendo gala de «al mal tiempo buena cara». A pesar de que otro en su lugar hubiera dado más importancia a ello, Motos prefirió ganar en seguridad, una decisión que le ha ayudado a estar donde está. Su anécdota no ha pasado desapercibida en las redes sociales y, prueba de ello, los muchos comentarios que han opinado acerca de este momento concreto en su vida. Desde mensajes sorprendidos por su aspecto físico a otros muchos buscando a la ‘Mari’, la mujer que conquistó en su día a Pablo Motos.