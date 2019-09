7 Gisela asegura que les estuvieron engañando

Fue una etapa de luces y sombras. Una de las primeras en hablar fue Gisela. La artista pidió «la carta de libertad» a la discográfica a Gestmusic porque estaba perdiendo contratos. La artista confesó que había veces que no les comunicaban las ofertas: «Había veces que no teníamos nada y esas ofertas no nos llegaban. Nos engañaban. Cuando nos enteramos pedí la carta».